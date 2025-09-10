Svet

AMERIKA U ŽALOSTI: Zastave se spuštaju na pola koplja - naređenje Trampa

В. Н.

10. 09. 2025. u 23:25

AMERIČKI predsednik Donald Tramp naredio je da se u celoj Americi zbog smrti Čarlija Kirka spuste zastave na pola koplja.

АМЕРИКА У ЖАЛОСТИ: Заставе се спуштају на пола копља - наређење Трампа

Foto: Printskrin

- U čast Čarlija Kirka, istinskog velikog američkog patriote, naređujem da se sve američke zastave širom Sjedinjenih Država spuste na pola koplja do nedelje uveče u 18 časova - napisao je Tramp na mreži "Truth Social". 

SVI SU VOLELI ČARLIJA KIRKA I DIVILI MU SE, POSEBNO JA, A SADA VIŠE NIJE SA NAMA Tramp se ponovo oglasio

