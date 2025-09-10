AMERIKA U ŽALOSTI: Zastave se spuštaju na pola koplja - naređenje Trampa
AMERIČKI predsednik Donald Tramp naredio je da se u celoj Americi zbog smrti Čarlija Kirka spuste zastave na pola koplja.
- U čast Čarlija Kirka, istinskog velikog američkog patriote, naređujem da se sve američke zastave širom Sjedinjenih Država spuste na pola koplja do nedelje uveče u 18 časova - napisao je Tramp na mreži "Truth Social".
