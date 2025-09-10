Svet

SARADNIK DONALDA TRAMPA PODLEGAO RANAMA: Preminuo Čarli Kirk

D.K.

10. 09. 2025. u 22:37 >> 22:43

ČARLI Kirk podlegao je ranama koje je zadobio ranije danas dok je držao predavanje u školi u Juti.

Foto: Profimedia

Bliski saradnik Donalda Trampa i izvršni direktor organizacije Turning Point USA preminuo je danas od povreda zadobijenih prilikom ranjavanja tokom predavanja u Juti.

