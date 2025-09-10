TOTALNI ŠOK: Čitava ostrvska zemlja ostala bez struje

KUBU je danas pogodio potpuni nestanak struje, što je već drugi nestanak struje na celom ostrvu ove godine.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Ministarstvo energetike i rudarstva Kube saopštilo je na društvenoj mreži Iks da bi najnoviji nestanak struje mogao biti povezan sa kvarom u jednoj od najvećih kubanskih termoelektrana, prenosi Asošiejted pres.

Zamenik resornog ministra Arhelio Abad rekao je na državnoj televiziji da se mreža isključila nakon što je očigledno pogrešna poruka upozorenja na pregrevanje isključila termoelektranu.

Ministarstvo je saopštilo da ekipe rade na obnavljanju struje na čitavom ostrvu

Na Kubi živi oko 10 miliona ljudi, a električna energija se nakon nestanka vraća u bolnice, pogone za proizvodnju hrane i druga preduzeća visokog prioriteta, navodi AP.

Premijer Manuel Marero pojavio se u kubanskoj državnoj elektroenergetskoj kompaniji i zamolio Kubance za poverenje, rekavši na državnoj televiziji da će se električna energija postepeno obnavljati.

Ranije ove nedelje, nestanak struje pogodio je istočni region Kube, ostavljajući ljude od Las Tunasa do Gvantanama u mraku nekoliko sati.

U februaru je vlada obustavila nastavu i radne aktivnosti na dva dana zbog nedostatka u proizvodnji električne energije.

Krajem prošle godine prijavljena su još tri nestanka struje.

Ekonomska i energetska kriza koja pogađa Kubu, dodatno se pogoršala poslednjih godina zbog američkih sankcija.

Sankcije su sprečile ovu karipsku naciju da ima dovoljno deviza za kupovinu goriva ili popravku svojih zastarelih termoelektrana, od kojih mnoge rade decenijama.



(Tanjug)