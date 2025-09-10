"NOVOSTI" NA PARISKIM PROTESTIMA: Dosta nam je prezira, poručuju mladi revolucionarni buntovnici

U Francuskoj je danas organizovano nekoliko stotina skupova, a među njima je bio i veliki protest ispred Severne železničke stanice u Parizu, gde se okupilo nekoliko hiljada nezadovoljnih.

Foto: Goran Čvorović

Među njima su uglavnom bili mladi buntovni krajnji levičari. Klicalo se protiv vlasti, ali i za Palestinu. Tražila se ostavka predsednika Makrona.

Železničku stanicu čuvale su jake policijske snage.

- Ako sada izađete iz zgrade, posle više nećete moći da se vratite - ljubazno, ali odlučno nas upozorava policajac u punoj opremi za razbijanje manifestacija. Novinarska legitimacija tu puno ne pomaže.

Ispred, pesma, prkos, uzdignute ruke. Vijori se zastava na kojoj piše da je “narod ustao”. Na rukom ispisanom transparentu piše i da “novac služi za studiranje, a ne za bombardovanje”.

Bilo je u Parizu i daleko radikalnijih, uznemirujućih natpisa, poput onog ispred jedne srednje škole u pariskom 20. arondismanu. “Prva etapa: zapaliti kante za otpatke. Druga etapa: zapaliti Matinjon kao u Nepalu”, pisalo je na njemu. Tu je posle policija iz brigade za suzbijanje nasilnih akcija rasturila skup. Bačen je i suzavac ispred nekih pariskih liceja.

- Dosta nam je prezira od strane vlasti. Ukrali su nam izbore. Imam dvadest godina, i Vlada me je već prevarila. Studije su mi ugrožene. Zdravstveno osiguranje takođe. To nećemo da trpimo – kaže za "Novosti" jedna od maskiranih mladih učesnica pariskog protesta.

Sa Severne železničke stanice, okupljeni su ubrzo krenuli da se spuštaju ka centralnom gradskom Trgu Šatle, gde je najavljen veći skup.

Foto: Goran Čvorović

Foto: Goran Čvorović

Foto: Goran Čvorović