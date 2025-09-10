OGLASIO SE KREMLJ: Situacija u Nepalu izmakla kontroli
SITUACIJA u Nepalu praktično je izmakla kontroli, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući proteste u toj zemlji.
On je dodao da Rusija želi Nepalu brz povratak ustavnim okvirima i uspostavljanje reda.
- U ovom slučaju, želimo Nepalu brz povratak ustavnim tokovima, uspostavljanje reda, osiguravanje bezbednosti građana i, naravno, svih turista - rekao je Peskov novinarima.
Krajem prošle nedelje nepalske vlasti zabranile su nekoliko velikih društvenih mreža koje se nisu registrovale kod Ministarstva za komunikacije i informacione tehnologije u predviđenom roku. To je izazvalo masovne proteste mladih u zemlji, koje su mediji nazvali „revolucija generacije Z“. U sukobima sa policijom poginulo je 22 ljudi, a stotine je povređeno. Vlada je kasnije odlučila da ukine zabranu društvenih mreža, ali se protesti nisu smirili. Demonstranti su pozvali premijera Šarmu Olija da podnese ostavku. U utorak su zapalili njegovu privatnu rezidenciju, provalili u zgradu vlade i zapalili centralnu kancelariju vladajuće stranke Nepalski kongres i zgradu parlamenta. Nepalski premijer je podneo ostavku, a članovi vlade su evakuisani iz svojih rezidencija helikopterom. Kasno u utorak, nepalska vojska preuzela je kontrolu nad održavanjem reda na ulicama Katmandua i drugih gradova u zemlji.
(Sputnjik)
