POLICIJSKI ČAS U KATMANDUU: Vojska patrolira ulicama

NEPALSKA vojska nastavlja da patrolira ulicama tokom policijskog časa u Katmanduu, za koji nije najavljen kraj, nakon dvodnevnih protesta protiv korupcije u kojima je najmanje 21 osoba nastradala, a premijer K. P. Šarma Oli je podneo ostavku.

Foto: AP

- Najpre pokušavamo da normalizujemo situaciju. Posvećeni smo zaštiti života i imovine ljudi - rekao je portparol vojske Radža Ram Basnet.

U Katmanduu nisu prijavljeni protesti, ali su lokalni mediji javili da je oko 25 ljudi koji su pokušavali da ''naprave probleme“ na obodu prestonice privedeno.

- Ovde nema demonstranata. Samo nekoliko ljudi hoda ulicom. Ovde je mirno - rekao je za Rojters meštanin Ram Kumar Šresta.

Nepalski mediji su preneli da se vrše pripreme za razgovore vlasti i demonstranata, ali više detalja za sada nije poznato.

Predsednik Nepala Ram Čandra Paudel pozvao je u utorak sve strane, uključujući i građane koji protestuju, da potraže mirno rešenje kroz dijalog za tekući pokret generacije Z. Apel je usledio usred višednevnih nasilnih demonstracija u kojima je najmanje 21 osoba poginula, a stotine povređeno kada su snage bezbednosti otvorile vatru na demonstrante ispred Federalnog parlamenta.

Demonstranti su kasnije upali u ključne vladine institucije, uključujući i Kancelariju predsednika u Šital Nivasu, dok je supruga bivšeg premijera Nepala Džale Nat Kanale preminula nakon što je živa spaljena kada je njena kuća zapaljena.

Regionalni mediji su preneli da su tri policajca linčovana uprkos tome što su položili oružje nakon napada demonstranata.

Nepalska vojska je ranije javno pozvala građane, posebno mlade, da ostanu uzdržani i čuvaju istorijsko i kulturno nasleđe nacije tokom ovog perioda nemira.