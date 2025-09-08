NOVI RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO RUSIJU: Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES jačine 5,5 stepeni po Rihteru pogodio je protekle noći područje Tihog okeana u blizini istočne obale ruskog poluostrva Kamčatke, saopštio je jutros kamčatski ogranak Federalnog istraživačkog centra geofizičke službe Ruske akademije nauka.
U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio 271 kilometar od Petropavlovska Kamčatskog na dubini od 69,2 kilometra, prenela je agencija RIA Novosti.
Od tada, svakodnevno se beleže naknadni potresi.
Većina njih se ne oseća u naseljenim područjima, a seizmolozi navode da se intenzitet naknadnih potresa postepeno smanjuje.
(Tanjug)
