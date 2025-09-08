Svet

NOVI RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO RUSIJU: Evo gde je bio epicentar

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

08. 09. 2025. u 07:20

ZEMLjOTRES jačine 5,5 stepeni po Rihteru pogodio je protekle noći područje Tihog okeana u blizini istočne obale ruskog poluostrva Kamčatke, saopštio je jutros kamčatski ogranak Federalnog istraživačkog centra geofizičke službe Ruske akademije nauka.

НОВИ РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО РУСИЈУ: Ево где је био епицентар

Foto: Novosti

U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio 271 kilometar od Petropavlovska Kamčatskog na dubini od 69,2 kilometra, prenela je agencija RIA Novosti.

Kamčatku je 30. jula pogodio najjači zemljotres od 1952. godine, jačine 8,8 stepeni po Rihteru. 

Od tada, svakodnevno se beleže naknadni potresi.

Većina njih se ne oseća u naseljenim područjima, a seizmolozi navode da se intenzitet naknadnih potresa postepeno smanjuje.
 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!