POLICIJA IH VUKLA PO ASFALTU I PENDREČILA: Uhapšeno 425 demonstranata u Londonu (VIDEO)
U Londonu je juče uhapšeno više od 425 ljudi tokom velike demonstracije protiv zabrane aktivističke grupe "Palestine Action", koju je britanska vlada proglasila terorističkom organizacijom. Protest, organizovan od strane pokreta Defend Our Juries, okupio je oko 1.500 demonstranata, a mnogi su nosili natpise "Protiv genocida. Podržavam Palestine Action".
Policija je navela da su neki demonstranti na protestu fizički napali policajce - udarali, šutirali, pljuvali ih i gađali predmetima, kao i da su im upućene i verbalne uvrede.
Sa druge strane, organizatori protesta u Londonu optužuju policiju za preterano korišćenje sile, čak i prema mirnim učesnicima, uključujući starije osobe.
Kritičari, među kojima su bivši RAF oficiri i humanitarne organizacije kao što je Amnesty International, upozoravaju da je upotreba anti-terorističkih zakona protiv demonstranata neprimerena i predstavlja ugrožavanje slobode govora. Oni pozivaju novu ministarku unutrašnjih poslova da opozove zabranu.
(Blic)
