NAPUSTILI SU ČEČENIJU: Kadirov otkrio šta se dešava

LIDER Čečenije Ramzan Kadirov objavio je slanje nove grupe dobrovoljaca u zonu SVO.

Foto: Profimedia/Ilustracija

- Još jedna grupa dobrovoljaca je odletela specijalnim letom u područje gde se sprovodi specijalna vojna operacija - napisao je Kadirov na svom Telegram kanalu .

On je izvestio da je dobrovoljce ispratio predsednik čečenske vlade.