Svet

NAPUSTILI SU ČEČENIJU: Kadirov otkrio šta se dešava

Novosti online

05. 09. 2025. u 19:17

LIDER Čečenije Ramzan Kadirov objavio je slanje nove grupe dobrovoljaca u zonu SVO.

НАПУСТИЛИ СУ ЧЕЧЕНИЈУ: Кадиров открио шта се дешава

Foto: Profimedia/Ilustracija

- Još jedna grupa dobrovoljaca je odletela specijalnim letom u područje gde se sprovodi specijalna vojna operacija - napisao je Kadirov na svom Telegram kanalu .

On je izvestio da je dobrovoljce ispratio predsednik čečenske vlade.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKO UPOZORENJE MEDVEDEVA: Tri zemlje povećavaju vojnu aktivnost u blizini ruske teritorije

VELIKO UPOZORENjE MEDVEDEVA: Tri zemlje povećavaju vojnu aktivnost u blizini ruske teritorije