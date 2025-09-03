DEČAK UBIJEN TOKOM IGRE: U šali kucali komšijama na vrata, a onda je jedan izašao sa pištoljem (FOTO)

U HJUSTON je došlo do tragičnog incidenta kada je jedanaestogodišnji dečak, Hulijan Guzman, izgubio život tokom nevine dečije igre sa svojim rođakom. Ovaj šokantan slučaj ubistva dečaka u Hjustonu potresao je zajednicu i izazvao burne reakcije javnosti

AP Photo/David J. Phillip

Naime, dečaci su izašli na ulice svog naselja u Hjustonu kako bi izveli staru šalu: pozvonili na vrata komšije i pobegli pre nego što stignu da otvore vrata. Njih dvojica su uspešno prevarili nekoliko komšija u naselju, a onda su naišli na kuću u ulici Mimbrou neposredno pre 23 časa.

AP Photo/David J. Phillip

Nakon što su pozvonili, mladići su pobegli, udaljivši se najmanje 6 metara od kuće pre nego što je stanar kuće izvadio pištolj i krenuo da puca — prvo je zapucao u vazduh, a potom u dečake, prilikom čega je pogodio Hulijana u leđa. Otkriveno je da je u kući tada bio Gonzal Leon mlađi sa suprugom i malom ćerkom.

- Radili su ono što rade jedanaestogodišnji dečaci, samo su se šalili sa komšijama. Nažalost, to ga je koštalo života - rekao je tužilac.

Kako se dodaje, rođak je vukao smrtno ranjenog dečaka nakon što je upucan. Dečak (11) je završio u bolnici, ali je sutradan preminuo od zadobijenih povreda.

AP Photo/David J. Phillip

Vojni veteran optužen je za ubistvo

Osumnjičeni za pucnjavu, 42-godišnji Leon, je vojni veteran koji je bio raspoređen u Avganistanu, rekao je portparol vojske Kristofer Saridž za Si-En-En.

Leon je bio pešadinac u vojsci od avgusta 2013. do decembra 2016. godine i služio je u Nacionalnoj gardi Teksasa od decembra 2016. do maja 2021. godine, prema Saridžu.

Leon je bio raspoređen u Avganistanu od novembra 2014. do aprila 2015. i napustio je vojsku sa činom specijaliste, rekao je Saridž.

AP Photo

Rekonstrukcija događaja

Dok je Hulijan trčao iz Leonove kuće, nije imao oružje i nije bilo nikakvih naznaka da je bilo šta ukrao, ​​rečeno je na sudu. Uprkos tome, istražitelji veruju da je osumnjičeni dva puta pucao iz pištolja, jednom na "namerni, odmereni način" i pogodio dečaka.

AP Photo/David J. Phillip

Leon je optužen za Hulijanovo ubistvo u ponedeljak, objavio je grad Hjuston u utorak. Leon se prvi put pojavio na sudu u utorak i pristao da ima advokata koga mu je dodelio sud. U sredu se pojavio u narandžastoj zatvorskoj uniformi pred sudijom Emili DeToto, koja je odredila njegovu kauciju na milion dolara. Leonovi uslovi kaucije uključuju kućni pritvor i elektronski nadzor.

AP Photo/David J. Phillip

Tokom istrage, Leonova supruga je dala saglasnost policajcima da uđu u kuću. Tamo su pronašli oko 20 komada oružja, uključujući puške tipa AR i pištolje, rekao je Bruer.

Ali advokat odbrane Đanpaolo Mačerola rekao je da je Leon, invalidni veteran vojske, "samo koristio svoje ustavno (pravo) – ono za koje se borio, za svoju zemlju".

(Kurir)