ŠIN BET OSUJETIO ZAVERU HAMASA: Planirali atentat na Bena Gvira dronovima napunjenim eksplozivom
IZRAELSKA agencija za unutrašnju bezbednost, Šin Bet, saopštila je danas da je osujetila zaveru odeljka Hamasa na okupiranoj Zapadnoj obali da izvrši atentat na izraelskog ministra nacionalne bezbednosti Itamara Ben Gvira.
U saopštenju Šin Beta se navodi da su operativci Hamasa planirali da ubiju Ben Gvira dronovima napunjenim eksplozivom, prenosi Tajms of Izrael.
Oni su, prema Šin Betu, kupili nekoliko dronova i planirali da na njih prikače eksploziv.
Osumnjičeni, koje su izraelske snage bezbednosti uhapsile poslednjih nedelja, operativci su ćelije Hamasa sa sedištem u Hebronu, a ti dronovi su zaplenjeni nakon hapšenja.
(Tanjug)
