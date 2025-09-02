Svet

PATRUŠEV UPOZORAVA: "Japan ima potencijal da stvori nuklearno oružje"

JAPAN je sposoban da napravi sopstveno nuklearno oružje za nekoliko godina, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina i šef Pomorskog kolegijuma Nikolaj Patrušev.

- Uzevši u obzir njegov tehnički i industrijski potencijal, Japan je sposoban da stvori sopstveni nuklearni arsenal i sredstva za njegovu isporuku kroz nekoliko godina - istakao je Patrušev.

Prema saopštenju japanskih medija, zemlja je prikupila velike zalihe plutonijuma, pogodnog za vojne svrhe, rekao je Patrušev u intervjuu za "Argumenti i fakti", povodom Dana pobede nad militarističkim Japanom i završetka Drugog svetskog rata, koji se u Rusiji obeležava 3. septembra.

Prema njegovim rečima, malo ko se danas seća da je Tokio još za vreme Drugog svetskog rata imao svoj nuklearni program, ali je poraz Japana 1945. godine zaustavio taj program na mnogo godina.

- Što se tiče sredstava za isporuku nuklearnog oružja, raketni potencijal Japana je veoma ozbiljan. Dovoljno je podsetiti na njegova dostignuća u osvajanju kosmosa - dodao je Patrušev.

Podsetimo, Japan je 27. septembra 1940. godine potpisao Trojni pakt sa Nemačkom i Italijom. Međutim, sporazum Moskve i Tokija iz 13. aprila 1941. godine o uzajamnoj neutralnosti omogućio je SSSR-u da na izvesno vreme obezbedi svoju istočnu granicu.

SSSR je na 8. avgusta 1945. godine, posedujući dokaze da Japan radi na biološkom oružju i, imajući u vodu savezništvo Tokija sa Berlinom, objavio rat Japanu. Sledećeg dana je počela dalekoistočna kampanja sovjetskih snaga.

