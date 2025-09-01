PODVODNA ZAMKA ZA AMERIČKU MORNARICU: Kineska veštačka inteligencija pretvara Paracelska ostrva u smrtonosno minsko polje! (VIDEO)

KINESKI vojni naučnici razvijaju napredni sistem podvodnih mina vođenih veštačkom inteligencijom, koji bi mogao da pretvori složeni podvodni teren oko Paracelskih ostrva u podvodnu zamku za neprijateljske podmornice.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Ovaj koncept, objavljen u recenziranom časopisu Technical Acoustics, detaljno opisuje kako bi se prirodni „akustični senkoviti regioni“ – prostori gde se sonar teško ili nikako ne širi – mogli iskoristiti za prikriveno raspoređivanje sofisticiranog oružja koje bi ostalo gotovo neotkriveno, ali spremno da napadne tačno određene ciljeve.

GEOSTRATEGIJA PARACELSKIH OSTRVA

Paracelska ostrva, poznata kao Ksiša ostrva u Kini i Hoang Sa u Vijetnamu, nalaze se na oko 300 nautičkih milja južno od kineskog kopna i decenijama su epicentar sporova u Južnom kineskom moru.

Kina ih je zauzela 1974. godine, a danas su pretvorena u pravu vojnu tvrđavu: izgrađeni su aerodrom, dubokovodna luka, radarski sistemi i stalne garnizonske baze. Ova infrastruktura omogućava Pekingu da kontroliše plovne puteve, sprovodi nadzor nad regionom i projektuje moć širom Južnog kineskog mora.

Iako Peking tvrdi da ima neosporno pravo na ostrva, Vijetnam i Tajvan i dalje polažu pravo na ovaj arhipelag, dok Filipini, Malezija i Brunej insistiraju na sopstvenim zahtevima u susednim vodama. Uprkos tome, Kina održava vojno prisustvo i kontrolu nad regionom, često izazivajući tenzije sa SAD i njihovim jatacima.

MREŽA ZA DETEKCIJU I ELIMINACIJU

Naučnici sa Pomorske akademije kineske narodnooslobodilačke armije u Daljanu i Harbinskog inženjerskog univerziteta (HEU) – institucije koja je učestvovala u razvoju prve kineske podmornice – razvijaju koncept podvodne mreže sa „inteligentnim minama“ koje bi funkcionisale kao deo nevidljivog odbrambenog štita.

Ove mine bile bi opremljene akustičnim, magnetnim i optičkim senzorima, sposobnim da autonomno identifikuju brodove po njihovim jedinstvenim akustičnim potpisima. Ciljevi bi bili unapred definisani – poput američkih nuklearnih podmornica ili borbenih grupa nosača aviona – čime bi sistem izbegao slučajne pogotke civilnih plovila.

PREDNOST AKUSTIČNIH SENKI

Specifična podvodna topografija Paracelskih ostrva, sa svojim podvodnim planinama, liticama i nagibima, stvara brojne „akustične senke“ u kojima sonar gubi domet ili daje neprecizne podatke.

Korišćenjem ovih „mrtvih zona“, Kina može prikriveno rasporediti mine, čineći ih praktično nemogućim za detekciju čak i za najnaprednije NATO sisteme za protivpodmorničko ratovanje. Ove senke ne samo da omogućavaju bolju kamuflažu mina, već mogu postati „sigurna utočišta“ za kineske podmornice u slučaju intenzivnih operacija.

NAPREDNA TEHNOLOGIJA I UPRAVLjANjE VEŠTAČKOM INTELIGENCIJOM

Plan predviđa korišćenje visokorezolucionih batimetrijskih mapa i podataka o temperaturi, salinitetu i morskim strujama, prikupljenih tokom dubokomorskih istraživanja i uz pomoć mreže boja i istraživačkih plovila. Kombinovanjem ovih podataka, kineski stručnjaci kreiraju precizne modele akustičnog ponašanja u realnom vremenu, čime optimizuju pozicioniranje mina i njihovu efikasnost.

Pored toga, integracija veštačke inteligencije omogućila bi minama da same analiziraju situaciju, razlikuju ciljeve i prilagođavaju strategiju dejstva. Na taj način, sistem postaje samoodrživ, sa minimalnim potrebama za spoljnim komandama, ali i mnogo teže detektabilan za neprijateljske snage.

IZAZOV AMERIČKOJ DOMINACIJI POD MOREM

Američka mornarica je naviknuta da decenijama dominira podvodnim operacijama u Pacifiku svojim tihim nuklearnim podmornicama klase Seawolf i Virginia. Međutim, zapadni eksperti sada upozoravaju da bi kineska mreža autonomnih mina mogla značajno da oteža operacije tih podmornica, stvarajući „zabranjene zone“ u svom regionu i remeteći špijunske i logističke misije SAD.

Objavljivanje ovog istraživanja ima i simboličku dimenziju – Kina poručuje da je spremna da modernizuje svoje podvodne kapacitete i da se odlučno suprotstavi svakom pokušaju ugrožavanja svojih interesa u Južnom kineskom moru.

Istovremeno, razvoj ove i drugih tehnologija predstavlja jasan signal Vašingtonu, Tokiju i Manili da Peking poseduje sredstva za odbranu svojih teritorijalnih zona, bez potrebe za direktnim konvencionalnim sukobom.

oruzjeonline.com

