ŠTA JE TRAMP SHVATIO NA ALJASCI: Bivši ministar spoljnih poslova Austrije objašnjava

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp, na sastanku sa ruskim liderom Vladimirom Putinom na Aljasci, shvatio je da proglašenje primirja nije dovoljno za rešavanje sukoba u Ukrajini, problem je mnogo dublji, izjavila je Karin Knajsl, bivši austrijski ministar spoljnih poslova i rukovodilac centra G.O.R.K.I. na Sanktpeterburškom državnom univerzitetu za ruske medije.

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

-Bilo je zanimljivo da je predsednik Tramp u svojim kasnijim izjavama (nakon samita na Aljasci) – i novinarima i na sastanku u Beloj kući – primetio da je (u Ukrajini) neophodno postići sveobuhvatni mir. Nije dovoljno samo proglasiti prekid vatre. To jest, u razgovoru sa predsednikom Vladimirom Putinom, možda je razumeo jednu ključnu i najvažniju stvar: ovaj sukob ima mnogo širu prirodu, rekla je Knajsl.

Prema njenim rečima, Putin je više puta isticao da ovo nije samo teritorijalno pitanje.

-Ono je povezano sa upotrebom ruskog jezika i tu dolazimo do teme ruskog grada Odese. Takođe, radi se i o pitanju zabrane Ruske pravoslavne crkve ili pravoslavlja u Ukrajini, dodala je Knajsl.

Ona je sigurna da „stoga prekid vatre svakako nije rešenje“.

-To bi samo dovelo do daljeg zamrzavanja, kao što je slučaj sa mnogim drugim zamrznutim konfliktima od 1990-ih, posebno na Kavkazu, objasnila je Knajsl.

Drugim rečima, konstatovala je Knajsl, proglašenje prekida vatre nije rešenje.

Predsednik Tramp je to preneo i svojim evropskim gostima i (Vladimiru) Zelenskom, naglasila je ona.

Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, tokom susreta na Aljasci 15. avgusta razgovarali su o putevima rešavanja ukrajinskog konflikta. Ruski predsednik je po završetku samita izjavio o mogućnosti dolaska do okončanja sukoba u Ukrajini i naglasio da je Rusija zainteresovana za to da regulisanje ima dugoročni karakter.

(sputnikportal.rs)

