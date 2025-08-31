PUTIN ČESTITAO LUKAŠENKU ROĐENDAN
RUSKI predsednik Vladimir Putin čestitao je sedamedeset prvi rođendan beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
-Poštovani Aleksandre Grigorijeviču, iskreno Vam čestitam rođendan. Vašim dugogodišnjim delovanjem na funkciji šefa države zaslužili ste iskreno poštovanje i beloruskih i ruskih građana, navodi se u čestitki objavljenoj na sajtu Kremlja, prenose RIA Novosti.
Putin je istakao Lukašenkov lični doprinos razvoju prijateljskih odnosa i višestrane saradnje između Rusije i Belorusije, kao i njegov doprinos zaštiti zajedničkih legitimnih interesa Moskve i Minska na međunarodnoj sceni.
Ruski predsednik je dodao da ceni "dobre, drugarske odnose koji mu omogućavaju da otvoreno i temeljno razgovara o najtežim pitanjima i donosi uravnotežene, dalekovide odluke koje u potpunosti zadovoljavaju interese bratskih naroda dve zemlje".
-Naravno, nastavićemo konstruktivan, sadržajan dijalog i bliski zajednički rad na daljem proširenju bilateralnih veza u svim oblastima, kao i na jačanju institucija Savezne države i promociji obostrano korisnih integracionih procesa na evroazijskom prostoru, naglasio je Putin.
Ruski predsednik je takođe poželeo lideru Belorusije dobro zdravlje, sreću, prosperitet i nove uspehe.
(Tanjug)
