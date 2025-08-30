TRESLA SE AMERIKA: Snažan zemljotres pogodio Nevadu, građani u panici

U AMERIČKOJ saveznoj državi Nevada zabeležen je zemljotres jačine 5,3 stepena Rihterove skale, saopštio je Američki geološki zavod (USGS)

Prema dostupnim podacima, potres je registrovan u 21:59 po moskovskom vremenu, na oko 95 kilometara od grada Elko, koji broji oko 21.000 stanovnika. Žarište zemljotresa bilo je na dubini od šest kilometara.

Za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti, ali su se građani oglasili na mrežama, opisujući potres kao "nagao i jak".

Vlasti nastavljaju da prate situaciju i apeluju na oprez u slučaju naknadnih potresa.

