"PRITISAK JE OGROMAN" Sijarto otkrio planove Brisela za Ukrajinu

MAĐARSKI ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas da se Brisel i većina zemalja članica Evropske unije pripremaju za dugoročan nastavak rata u Ukrajini.

FOTO: AP/Tanjug

- Njih ne zanima uspeh mirovnih pregovora, već su spremni da pošalju još na hiljade milijardi forinti Ukrajini - rekao je Sijarto na konferenciji za medije nakon neformalne sednice Saveta za spoljne poslove EU, prenosi MTI.

Prema njegovim rečima, EU i većina članica su spremne da izdvoje desetine milijardi evra novca evropskih građana kako bi Ukrajina kupovala oružje, finansirala vojsku i održavala funkcionisanje države. Sijarto je rekao da se u Kopenhagenu podrazumevalo da Ukrajini treba pružiti finansijsku podršku, a pošto, kako je naveo, još nema dogovora o korišćenju zamrznute ruske imovine, "jasno je da će se sredstva obezbeđivati iz nacionalnih ili EU budžeta".

Naglasio je da postoji veliki pritisak na Mađarsku da ubrza prijem Ukrajine u EU i da odobri još šest milijardi evra iz Fonda za mir EU za naoružavanje Ukrajine.

- Pritisak je ogroman da se Ukrajini pošalje još više novca i oružja - rekao je.

Sijarto je takođe kritikovao Evropsku komisiju, rekavši da se ona na sastanku ponašala kao ''ukrajinska komisija'', zastupajući interese Kijeva umesto zemalja članica. Dodao je i da je postalo jasno da Brisel ne mari za sudbinu mađarske zajednice u Zakarpatskoj oblasti, gde su Mađari, kako kaže, nakon 2015. godine izgubili prava na korišćenje maternjeg jezika u obrazovanju, kulturi i javnoj administraciji.

Kao primer naveo je da je EK brzo reagovala kada su ukrajinske vlasti promenile status antikorupcijskih agencija, ali da ne žele da se zauzmu za prava Mađara u Ukrajini.

- Komesar za proširenje je jasno rekao da im je borba protiv korupcije važnija od sudbine mađarske manjine - naveo je.

Sijarto je takođe optužio Brisel da ignoriše energetsku bezbednost Mađarske, rekavši da Evropska komisija još uvek nije odgovorila na pisma Mađarske i Slovačke u kojima traže reakciju EU zbog ukrajinskih poteza koji ugrožavaju energetsku stabilnost članica. Poručio je da će mađarska vlada zaštititi zemlju i ekonomiju od ovih pritisaka, i da će sprečiti da Mađarska snosi negativne posledice rata.

- To uključuje punu podršku mirovnim naporima predsednika SAD Donalda Trampa, sprečavanje ulaska Ukrajine u EU, onemogućavanje finansiranja ukrajinske vojske novcem mađarskih građana i očuvanje energetske bezbednosti Mađarske - zaključio je Sijarto.

(Tanjug)