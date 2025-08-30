"PRITISAK JE OGROMAN" Sijarto otkrio planove Brisela za Ukrajinu
MAĐARSKI ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas da se Brisel i većina zemalja članica Evropske unije pripremaju za dugoročan nastavak rata u Ukrajini.
- Njih ne zanima uspeh mirovnih pregovora, već su spremni da pošalju još na hiljade milijardi forinti Ukrajini - rekao je Sijarto na konferenciji za medije nakon neformalne sednice Saveta za spoljne poslove EU, prenosi MTI.
Prema njegovim rečima, EU i većina članica su spremne da izdvoje desetine milijardi evra novca evropskih građana kako bi Ukrajina kupovala oružje, finansirala vojsku i održavala funkcionisanje države. Sijarto je rekao da se u Kopenhagenu podrazumevalo da Ukrajini treba pružiti finansijsku podršku, a pošto, kako je naveo, još nema dogovora o korišćenju zamrznute ruske imovine, "jasno je da će se sredstva obezbeđivati iz nacionalnih ili EU budžeta".
Naglasio je da postoji veliki pritisak na Mađarsku da ubrza prijem Ukrajine u EU i da odobri još šest milijardi evra iz Fonda za mir EU za naoružavanje Ukrajine.
- Pritisak je ogroman da se Ukrajini pošalje još više novca i oružja - rekao je.
Sijarto je takođe kritikovao Evropsku komisiju, rekavši da se ona na sastanku ponašala kao ''ukrajinska komisija'', zastupajući interese Kijeva umesto zemalja članica. Dodao je i da je postalo jasno da Brisel ne mari za sudbinu mađarske zajednice u Zakarpatskoj oblasti, gde su Mađari, kako kaže, nakon 2015. godine izgubili prava na korišćenje maternjeg jezika u obrazovanju, kulturi i javnoj administraciji.
Kao primer naveo je da je EK brzo reagovala kada su ukrajinske vlasti promenile status antikorupcijskih agencija, ali da ne žele da se zauzmu za prava Mađara u Ukrajini.
- Komesar za proširenje je jasno rekao da im je borba protiv korupcije važnija od sudbine mađarske manjine - naveo je.
Sijarto je takođe optužio Brisel da ignoriše energetsku bezbednost Mađarske, rekavši da Evropska komisija još uvek nije odgovorila na pisma Mađarske i Slovačke u kojima traže reakciju EU zbog ukrajinskih poteza koji ugrožavaju energetsku stabilnost članica. Poručio je da će mađarska vlada zaštititi zemlju i ekonomiju od ovih pritisaka, i da će sprečiti da Mađarska snosi negativne posledice rata.
- To uključuje punu podršku mirovnim naporima predsednika SAD Donalda Trampa, sprečavanje ulaska Ukrajine u EU, onemogućavanje finansiranja ukrajinske vojske novcem mađarskih građana i očuvanje energetske bezbednosti Mađarske - zaključio je Sijarto.
(Tanjug)
Preporučujemo
SIJARTO PORUČIO: Najveći problem EU je liberalna proratna politička elita u Briselu
29. 08. 2025. u 23:15
SIJARTO PORUČIO: Najveći problem EU je liberalna proratna politička elita u Briselu
29. 08. 2025. u 23:15
SIJARTO KIPTI OD BESA: Mađarska snažno odbacuje pretnje ukrajinskog predsednika
24. 08. 2025. u 19:50
SIJARTO PORUČIO BRISELU: Želite da destabilizujete patriotske vlade u Centralnoj Evropi
21. 08. 2025. u 18:33
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
POSLE PISANjA O TRAMPOVOJ BOLESTI "Spreman sam da preuzmem funkciju predsednika SAD"
"AKO SE, ne daj Bože, dogodi neka tragedija, ne mogu da zamislim bolju obuku od one koju sam dobio u poslednjih 200 dana."
30. 08. 2025. u 15:35
Komentari (0)