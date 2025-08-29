CENA, PRAVA SITNICA: Na prodaju Berluskonijeva "bunga bunga" vila na Sardiniji
VILA Čertoza, prostrano imanje pokojnog italijanskog premijera Silvija Berluskonija na Sardiniji, dugo povezivano sa njegovim ozloglašenim "bunga bunga" zabavama, zvanično je na tržištu.
Lokalni dnevnik "La Nuova Sardinja" je objavio da pregovori o nekretnini, vrednoj oko 500 miliona evra, napreduju. Međutim, Berluskonijeva holding kompanija "Fininvest" je umanjila značaj tvrdnji, rekavši da grupa razmatra "razne izraze interesovanja" i da nije zaključen nikakav dogovor.
Sada u vlasništvu Berluskonijevo petoro dece — ekstravagantni bivši lider je preminuo 2023. godine — vila bi se objavljenoj traženoj ceni, mogla svrstati među najskuplje privatne kuće na svetu, piše "Politiko".
Imanje, nekada poznato kao Vila Monastero, Berluskoni je kupio 1980. godine i postalo je najdragocenija nekretnina pokojnog premijera, gde je ugošćavao svetske lidere poput ruskog predsednika Vladimira Putina, bivšeg američkog predsednika Džordža V. Buša i bivšeg britanskog premijera Tonija Blera.
Rezidencija od 4.500 kvadratnih metara na obali mora stekla je slavu i kao pozadina za ozloglašene "bunga bunga" zabave koje su pratile Berluskonijevu političku karijeru.
Smešteno na ekskluzivnoj Kosta Smeraldi, imanje sadrži terasaste bašte ispunjene kaktusima i lažnim megalitima, više bazena i bungalove za goste grupisane oko veštačkog vulkana. Njegovi ekstravagantniji detalji uključuju tajnu morsku pećinu do koje se dolazi samo čamcem, bazen sa Posejdonovom temom, amfiteatar u rimskom stilu i podzemni bunker nuklearnog kvaliteta.
Vladinom uredbom, Berluskoni je 2004. godine definisao rezidenciju kao "alternativnu lokaciju maksimalne bezbednosti za bezbednost premijera", štiteći je zakonima o državnoj tajni uprkos tekućim istragama o mogućim kršenjima zaštite životne sredine.
Glasine da je vila na prodaju već su se ranije pojavljivale, 2010. i 2015. godine, iako je Berluskoni to u to vreme negirao. Spekulacije su se ponovo pojavile nakon njegove smrti, sa prijavljenim (ali nepotvrđenim) interesovanjem sultana Bruneja Hasanala Bolkijaha i hotelske grupe "For sizons".
(rt.rs)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
DRAMA NA NEBU: Italijanski lovci F-35 poleteli zbog ruskog aviona
28. 08. 2025. u 19:20
SPASAVAO DECU PA SE UDAVIO: Turista iz Nemačke nestao u jezeru Komo
26. 08. 2025. u 19:05
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
HEROJI NA PARKETU: Naši reprezentativci iz klinačkih dana - možete li da pogodite KO JE KO (FOTO)
POGLEDAJTE kako su naši Orlovi izgledali u detinjstvu, u svojim prvim sportskim danima, kada je košarka bila igra, a ne profesija.
29. 08. 2025. u 18:39
Komentari (0)