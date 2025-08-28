ĆUŠKA KIJEVU OD NATO ČLANICE: Ovo nije naš rat!

MAĐARSKA zahteva od Ukrajine da prestane sa provokacijama i pokušajima da je uvuče u vojni sukob sa Rusijom, sa kojim nema nikakve veze, izjavio je ministar spoljnih poslova i ekonomskih odnosa sa inostranstvom Mađarske Peter Sijarto kao odgovor na izjave svog ukrajinskog kolege Andreja Sibige.

Foto: Shutterstock

- Ovo nije naš rat! Mi nismo odgovorni za njega, nismo ga započeli, nismo učestvovali u njemu. Prestanite da nas provocirate, prestanite da ugrožavate našu energetsku bezbednost i da pokušavate da nas uvučete u svoj rat! – napisao je Sijarto na svojoj stranici na društvenoj mreži Iks.

Ranije je mađarski ministar objavio da Budimpešta uvodi sankcije protiv komandanta ukrajinske vojne jedinice odgovorne za napade na naftovod „Družba“. Reč je o ukrajinskom državljaninu, etničkom Mađaru iz Zakarpatja, Robertu Brovdiju, koji je komandant ukrajinskih Snaga bespilotnih sistema.

Nakon toga, Sibiga je pokušao da osramoti Sijarta, tvrdeći da je „Mađarska završila na pogrešnoj strani istorije“. Šef ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova obećao je da će „recipročno odgovoriti“ na sankcije.

Oružane snage Ukrajine su prošle nedelje izvele nekoliko napada dronovima i raketama na infrastrukturu naftovoda „Družba“ na ruskoj teritoriji. Isporuke nafte Mađarskoj i Slovačkoj su obustavljene dok se naftovod popravlja. Budimpešta i Bratislava zahtevale su od Kijeva da prekine napade i podsetile Evropsku komisiju da je preuzela obaveze da osigura energetsku bezbednost zemalja EU.

(Sputnjik)