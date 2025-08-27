Svet

PUTNIČKI VOZ ISKOČIO IZ ŠINA: Bolnice u pripravnosti (VIDEO)

Novosti online

27. 08. 2025. u 00:20

LOKALNI mediji su javili da je putnički voz iskočio iz šina u Nigeriji.

ПУТНИЧКИ ВОЗ ИСКОЧИО ИЗ ШИНА: Болнице у приправности (ВИДЕО)

Foto: Shutterstock

Voz je iskočio iz šina na 49. kilometru između stanica Kubva i Ašama. Bio je na putu ka gradu Kaduna.

Spasilačke operacije su počele odmah nakon incidenta. Medicinsko osoblje i obližnje bolnice su stavljene u pripravnost kako bi pružile pomoć žrtvama.

Na snimku se vide putnici kako sami izlaze iz oštećenih vagona. Mnogi nose stvari sa sobom, neki pomažu jedni drugima u evakuaciji.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena
Košarka

0 3

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena

Svetislav Pešić mnogo je više od legende naše košarke. On je nepresušni izvor snage i motivacije, čovek čija energija okuplja tim i podseća nas na ono što sport u svojoj suštini jeste. Zajedništvo. Njegove reči i šale ne osvežavaju samo atmosferu već i podsećaju da je snaga tima često jednaka snazi koju svaki pojedinac donese u to zajedništvo.

25. 08. 2025. u 16:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STRAVIČNO: Tinejdžer se ubio, roditelji podneli tužbu protiv CHATGPT-u

STRAVIČNO: Tinejdžer se ubio, roditelji podneli tužbu protiv CHATGPT-u