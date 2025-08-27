PUTNIČKI VOZ ISKOČIO IZ ŠINA: Bolnice u pripravnosti (VIDEO)
LOKALNI mediji su javili da je putnički voz iskočio iz šina u Nigeriji.
Voz je iskočio iz šina na 49. kilometru između stanica Kubva i Ašama. Bio je na putu ka gradu Kaduna.
Spasilačke operacije su počele odmah nakon incidenta. Medicinsko osoblje i obližnje bolnice su stavljene u pripravnost kako bi pružile pomoć žrtvama.
Na snimku se vide putnici kako sami izlaze iz oštećenih vagona. Mnogi nose stvari sa sobom, neki pomažu jedni drugima u evakuaciji.
