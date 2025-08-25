RUSIJU POGODIO SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

Svet

25. 08. 2025.

ZEMLjOTRES jačine 5,5 stepeni po Rihterovoj skali dogodio se danas kod istočne obale Kamčatke, javlja kamčatski ogranak Federalnog istraživačkog centra Jedinstvene geofizičke službe Ruske akademije nauka.

Foto: Ilustracija/Unsplash

Kako se navodi, to je danas već treći potres magnitude preko pet stepeni u toj oblasti.

Epicentar potresa nalazio se u Tihom okeanu, 278 kilometara od Petropavlovska Kamčatskog, na dubini od 49 kilometara.

Za sada, nema izveštaja o povređenima i materijalnoj šteti, a nije izdato ni upozorenje na opasnost od cunamija.

Kamčatku je 30. jula pogodio snažan zemljotres jačine 8,8 stepeni, koji je izazvao i cunami.
 

(Tanjug)

Fudbal
