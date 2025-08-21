NIŠTA OD KAZNE ZA TRAMPA: Apelacioni sud u NJujorku poništio odluku tešku 500 miliona dolara

APELACIONI sud u Njujorku poništio je danas odluku o novčanoj kazni u visini od oko 500 miliona dolara koja je izrečena američkom predsedniku Donaldu Trampu u građanskoj tužbi za prevaru koju je pokrenula njujorška državna tužiteljka Letiša Džejms.

„Iako je sudska naredba za ograničavanje poslovne prakse optuženih dobro osmišljena kako bi se suzbila njihova poslovna kultura, naredba kojom se od optuženih traži da plate gotovo pola milijarde dolara saveznoj državi Njujork, predstavlja prekomernu kaznu koja krši Osmi amandman Ustava Sjedinjenih Američkih Država.", navodi se u mišljenju suda.

Eli Honig, pravni analitičar CNN-a, nazvao je ovu odluku neobičnom jer je sudu bilo potrebno skoro godinu dana da donese ovu presudu.



"Ovo je velika pobeda za Donalda Trampa, bez obzira na to kako se pogleda. Takođe ovo je oštra kritika za tužiteljku Džejms," rekao je Honig na CNN-u.

Bivša Trampova advokatica Alina Haba izjavila je da je presuda trijumfalna pobeda za predsednika Trampa i njegovu kompaniju.

"Sud je poništio ovu skandaloznu i nezakonitu kaznu od 464 miliona dolara, potvrđujući ono što smo govorili od početka, slučaj tužiteljke Džejms bio je politički motivisan, pravno neosnovan i krajnje preteran," izjavila je Haba, koja je bila deo Trampovog pravnog tima, a sada je aktuelna tužiteljka u Nju Džersiju, navodi CNN. Foto AP

Sudije su se saglasile da je niži sud ispravno utvrdio da su Tramp i ostali optuženi odgovorni za prevaru, te su podržali pravo tužiteljke Džejms da podnese građansku tužbu prema Njujorškom izvršnom zakonu.

"Slažemo se sa Vrhovnim sudom da je tužiteljka Džejms delovala u okviru svojih zakonskih ovlašćenja u pokretanju ovog slučaja, i da je time zaštitila javni interes," stoji u mišljenju.

Tužiteljka Džejms će verovatno uložiti žalbu na ovu odluku najvišem apelacionom sudu Njujorka, smatra CNN.



U međuvremenu, Ministarstvo pravde vodi istragu protiv tužiteljke Džejms zbog podnošenja tužbe, što se prema tumačenjima smatra nastavkom Trampove borbe protiv političkih neistomišljenika.

"Istraživanje slučaja prevare koji je tužiteljka Džejms dobila protiv predsednika Trampa i njegovih firmi mora biti najbjedniji i najočigledniji primer političke odmazde ove administracije.", istakao je advokat Latiše Džejms

(Tanjug)

