NEMOGUĆE JE VRATITI KRIM UKRAJINI Oglasio se Tramp: Takođe nije moguće da se Kijev pridruži NATO-u
NE PLANIRAM da prisustvujem prvom mogućem sastanku između ruskog predsednika Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog, kako bi se on održao u bilateralnom formatu, izjavio je američki lider Donald Tramp.
Predsednik SAD je, komentarišući potrebu Kijeva da napravi ustupke kako bi se rešio sukob, ocenio da Zelenski mora pokazati fleksibilnost.
- Odluke u pregovorima će donositi Putin i Zelenski, SAD su daleko od sukoba - rekao je Tramp.
Nemoguće je vratiti Krim Ukrajini, a takođe nije moguće da se Kijev pridruži NATO-u, poručio je Tramp.
- Rusija je moćna vojna država, sviđalo se to nekome ili ne - ocenio je američki lider.
Prema Trampovim rečima, Francuska i Nemačka žele da rasporede snage u Ukrajini, ali to „neće stvoriti probleme sa Rusijom“.
Američki predsednik Donald Tramp sastao se u ponedeljak u Beloj kući sa evropskim liderima i Vladimirom Zelenskim, sa kojima je razgovarao o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, Tramp je najavio i razgovore o mogućnoj razmeni teritorija.
Tramp je nakon sastanka pozvao telefonom predsednika Rusije Vladimira Putina i kojeg je informisao o rezultatima pregovora u Vašingtonu.
(Sputnjik)
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)