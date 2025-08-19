NEMOGUĆE JE VRATITI KRIM UKRAJINI Oglasio se Tramp: Takođe nije moguće da se Kijev pridruži NATO-u

NE PLANIRAM da prisustvujem prvom mogućem sastanku između ruskog predsednika Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog, kako bi se on održao u bilateralnom formatu, izjavio je američki lider Donald Tramp.

AP Photo/Alex Brandon

Predsednik SAD je, komentarišući potrebu Kijeva da napravi ustupke kako bi se rešio sukob, ocenio da Zelenski mora pokazati fleksibilnost.

- Odluke u pregovorima će donositi Putin i Zelenski, SAD su daleko od sukoba - rekao je Tramp.

Nemoguće je vratiti Krim Ukrajini, a takođe nije moguće da se Kijev pridruži NATO-u, poručio je Tramp.

- Rusija je moćna vojna država, sviđalo se to nekome ili ne - ocenio je američki lider.

Prema Trampovim rečima, Francuska i Nemačka žele da rasporede snage u Ukrajini, ali to „neće stvoriti probleme sa Rusijom“.

Američki predsednik Donald Tramp sastao se u ponedeljak u Beloj kući sa evropskim liderima i Vladimirom Zelenskim, sa kojima je razgovarao o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, Tramp je najavio i razgovore o mogućnoj razmeni teritorija.

Tramp je nakon sastanka pozvao telefonom predsednika Rusije Vladimira Putina i kojeg je informisao o rezultatima pregovora u Vašingtonu.

(Sputnjik)