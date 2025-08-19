Svet

"POZVAO SAM PREDSEDNIKA PUTINA..." Tramp se oglasio posle sastanka sa Zelenskim i evropskim liderima

Novosti online

19. 08. 2025. u 00:51

SASTANAK sa Vladimirom Zelenskim i evropskim liderima u Beloj kući bio je veoma produktivan, izjavio je američki predsednik Donald Tramp i dodao da se na njemu razgovaralo o bezbednosnim garancijama za Kijev.

Foto: Tanjug/AP photo

- Imao sam veoma produktivan sastanak... Tokom sastanka smo razgovarali o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu koje će pružiti razne evropske zemlje u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama - napisao je Tramp na društvenoj mreži Istina.

On je dodao da je počeo pripreme za sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog, nakon čega se očekuje da će uslediti trilateralni razgovori.

- Pozvao sam predsednika Putina i počeo pripreme za sastanak između predsednika Putina i Zelenskog, čije mesto još nije određeno. Nakon tog sastanka, imaćemo trilateralne razgovore - istakao je Tramp.

Američki predsednik Donald Tramp sastao se u ponedeljak u Beloj kući sa evropskim liderima i Vladimirom Zelenskim, sa kojima je razgovarao o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, Tramp je najavio i razgovore o mogućnoj razmeni teritorija. Tramp je nakon sastanka pozvao telefonom predsednika Rusije Vladimira Putina i kojeg je informisao o rezultatima pregovora u Vašingtonu.

(Sputnjik)

