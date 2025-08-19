"POZVAO SAM PREDSEDNIKA PUTINA..." Tramp se oglasio posle sastanka sa Zelenskim i evropskim liderima
SASTANAK sa Vladimirom Zelenskim i evropskim liderima u Beloj kući bio je veoma produktivan, izjavio je američki predsednik Donald Tramp i dodao da se na njemu razgovaralo o bezbednosnim garancijama za Kijev.
- Imao sam veoma produktivan sastanak... Tokom sastanka smo razgovarali o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu koje će pružiti razne evropske zemlje u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama - napisao je Tramp na društvenoj mreži Istina.
On je dodao da je počeo pripreme za sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog, nakon čega se očekuje da će uslediti trilateralni razgovori.
- Pozvao sam predsednika Putina i počeo pripreme za sastanak između predsednika Putina i Zelenskog, čije mesto još nije određeno. Nakon tog sastanka, imaćemo trilateralne razgovore - istakao je Tramp.
Američki predsednik Donald Tramp sastao se u ponedeljak u Beloj kući sa evropskim liderima i Vladimirom Zelenskim, sa kojima je razgovarao o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, Tramp je najavio i razgovore o mogućnoj razmeni teritorija. Tramp je nakon sastanka pozvao telefonom predsednika Rusije Vladimira Putina i kojeg je informisao o rezultatima pregovora u Vašingtonu.
(Sputnjik)
Preporučujemo
BILD: Tramp prekinuo sastanak sa Zelenskim i evropskim čelnicima da pozove Putina
18. 08. 2025. u 23:07
ZAHAROVA O BRITANCIMA: Sve čine da se produži krvoproliće u Ukrajini
18. 08. 2025. u 22:22
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
RAZVOD ANI TEŠKO PAO: Jedna fotografija je dokaz koliko PATI
NEKADAŠNjA teniserka Ana Ivanović, uhvaćena je na plaži u opuštenom izdanju, ali ono što je svima zapalo za oko jeste izbor knjige koju je držala u rukama.
18. 08. 2025. u 07:20
Komentari (0)