MOĆ RUSKOG „KINŽALA“: Osvanula fotografija hipersoničnog projektila odmah nakon lansiranja sa MiG-31
U TOKU ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini sve češće se pojavljuju ekskluzivne fotografije i video materijali koji privlače pažnju vojnih eksperata i analitičara.
Najnovija fotografija, koja je juče osvanula na mrežama, prikazuje trenutak nakon lansiranja hipersonične aerobalističke rakete 9-S-7760 „Kinžal“ (kompleks H-47M2 „Kinžal“, ruski H-47M2) klase „vazduh–zemlja“, snimljenu direktno iz kabine ruskog lovca-presretača MiG-31I/K.
Na snimku se jasno vidi kako se raketa udaljava ogromnom brzinom od svog nosača, što pruža retku priliku da se detaljno sagleda njeno kretanje neposredno posle lansiranja. Fotografiju je načinio član posade MiG-31, jednog od najsposobnijih ruskih supersoničnih presretača za operacije na velikim visinama i u svim vremenskim uslovima.
HIPERSONIČNO ORUŽJE KOJE JE GLOBALNO PROMENILO IGRU
Hipersonični kompleks „Kinžal“ zvanično je uveden u naoružanje ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga u decembru 2017. godine. U NATO klasifikaciji ova raketa nosi oznaku AS-24 Killjoy. U suštini, reč je o avijacijskoj verziji operativno-taktičkog raketnog sistema „Iskander“, prilagođenoj za lansiranje sa aviona.
Njene ključne karakteristike uključuju:
*Maksimalna brzina: do 10 maha
*Domet: oko 2.000 km
*Masa bojeve glave: do 500 kg
*Tip: hipersonična aerobalistička raketa klase „vazduh–zemlja“
Cena rakete nije javno objavljena, ali se na Zapadu procenjuje da iznosi najmanje 10 miliona dolara po komadu. Ove ruske hipersonične rakete imaju mogućnost da dobiju oznaku cilja u vazduhu i da je po potrebi promene bez sletanja aviona na aerodrom.
MIG-31 I STRATEŠKA UPOTREBA
Kinžal može dejstvovati kako po kopnenim ciljevima, tako i po ciljevima na vodi: nosačima aviona, krstaricama, razaračima i fregatama. MiG-31 je borbeni avion iz sovjetske ere koji je izabran kao nosač novog naoružanja upravo jer ovaj avion može da poleti brže i da dostigne veće visine od svih drugih trenutno operativnih mlaznjaka u ruskom naoružanju ali i svetu.
Visina letenja MiG-31 je 25 kilometara. Sa ove visine, mlaznjak je sposoban da pogodi zemlju i vazdušne ciljeve udaljene i do 2.000 kilometara sa „Kinžalom“. Dakle, glavna karakteristika ove rakete je njena brzina i udaljenost sa koje se može gađati. Pojednostavljeno rečeno, nijedan savremeni PVO sistem nije u stanju da obori mete udaljene 2.000 kilometara. Takođe, iako su neki pokušali, još uvek niko na svetu nije uspeo da konkretnim dokazima dokaže presretanje ovog projektila.
Ruske Vazdušno-kosmičke snage su do 2023. godine imale eskadrilu od 12 specijalizovanih MiG-31I/K aviona, stacioniranih u Južnom vojnom okrugu. Ovi avioni su posebno modifikovani da nose i lansiraju „Kinžale“. Veruje se da je broj ovih letelica porastao umeđuvremenu.
U okviru sukoba u Ukrajini, „Kinžali“ se efikasno koriste za napade na visoko prioritetne ciljeve – skladišta, komandne centre i kritičnu infrastrukturu. Njihova brzina i sposobnost da probiju savremene sisteme PVO čine ih jednim od najopasnijih ruskih aduta na bojnom polju.
oruzjeonline.com
