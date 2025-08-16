ERIN DOSTIGLA 5. KATEGORIJU Amerika se pripreme za udar: Za 24 časa od oluje u do uragana

TROPSKA oluja „Erin“ ojačala je danas u uragan 5. kategorije iznad Kariba, saopštio je Nacionalni centar za uragane u Majamiju.

Foto: Printskrin/ Jutjub/ CBS News

Iako se ne očekuje da će centar uragana udariti u kopno, on preti da donese obilne padavine i poplave, prenela je agencija AP.

Direktor Centra, Majk Brenen, kazao je da je oluja Erin vrlo brzo dobila na snazi, prerastavši u veoma snažan uragan čiji udari vetra dostižu brzinu od 160 do 257 kilometara na sat.

-Očekujemo da „Erin“ dostigne relativno brzo vrhunac intenziteta, kazao je on u onlajn brifingu.

Erin je za samo 24 sata od tropske oluje prerastao u prvi uragan iznad Atlantika u 2025. godine, naveo je AP.

Uragan se trenutno nalazi 170 kilometara severno od Angile, a predviđa se da će njegov centar ostati iznad mora, kao i da će proći severno od Portorika i Devičanskih ostrva, ne udarivši u kopno.

Upozorenja na tropsku oluju izdata su za ostrva Sejnt Martin, Sejnt Barts i Sejnt Marten.

Centar za uragane upozorio je da će obilna kiša u nekim predelima izazvati bujične poplave, klizišta i odrone.

Meteorolozi predviđaju da će uragan narednih dana dobiti dvostruko, ili čak trostruko veću snagu, a isturena priobalna područja SAD, kao što su delovi Severne Karoline, Lonj Ajlend, Njujork, Kejp Kod i Masačusets, izložena su većem riziku od direktne i potencijalno ozbiljne tropske oluje, ili uragana od najvećeg dela južnog i centralnog Atlantika, kao i obala severne Nove Engleske, saopštila je meteorološka služba Akuveder.

Američka vlada je rasporedila više od 200 pripadnika federalne Agencije za upravljanje vanrednim situacijama i drugih službi u Portoriko kao meru predostrožnosti, a lokalni zvaničnici su naveli da je pregledano 367 skloništa koja mogu da budu otvorena po potrebi.

Američka obalska straža saopštial je juče da je zatvorila šest luka u Portoriku i dve na američkim Devičanskim ostrvima za sva dolazeća plovila.

U međuvremenu, zvaničnici na Bahamima takođe su saopštili da su pripremili jedan broj javnih skloništa i pozvali stanovnike da prate situaciju.

Naučnici povezuju izuzetno brza jačanja oluja u uragane na Atlantskom okeanu sa klimatskim promenama, što otežava davanje prognoze i planiranje mera za vanredne situacije, navodi AP.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori