Svet

PRVI TRAMPOV INTERVJU NAKON SASTANKA NA ALJASCI: Samit sa Putinom na skali od 1 do 10 - "DESETKA" (VIDEO)

Марија Стевановић
Marija Stevanović

16. 08. 2025. u 04:10

AMERIČKI predsednik Donald Tramo rekaje je u intervjuu za Foks njuz, nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, da su dvojica političara uvek imala odlične odnose.

ПРВИ ТРАМПОВ ИНТЕРВЈУ НАКОН САСТАНКА НА АЉАСЦИ: Самит са Путином на скали од 1 до 10 - ДЕСЕТКА (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Tramp je rekao da na skali od 0 do 10 ocenjuje nedavni samit sa Putinom sa „desetkom“. 

Tramp je još jednom izrazio uverenje da su pregovori prošli veoma dobro.

Istakao je i da postoji velika verovatnoća da će se zaključiti sporazum o rešavanju ukrajinskog sukoba.

Najvažnije tačke intervjua: 

  • Sporazum o Ukrajini sada zavisi od Zelenskog i evropskih lidera.
  • Počinju pripreme za sastanak u kojem će učestvovati Putin, Zelenski i Tramp.
  • Putin i Zelenski su zainteresovani za Trampovo učešće u mogućem sastanku između Rusije i Ukrajine.
  • Razgovori na Aljasci su uglavnom dogovoreni, uključujući i pitanje bezbednosnih garancija za Ukrajinu.
  • Rusija ima veliki nuklearni potencijal, to se mora uzeti u obzir.
  • Tramp preporučuje Kijevu da sklopi sporazum sa Rusijom o rešavanju sukoba.
  • Zelenski ima mnogo toga da izgubi u sukobu sa Rusijom.
  • Tramp će odlučiti o mogućem povećanju pritiska na Rusiju i njene trgovinske partnere u naredne dve do tri nedelje.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TO JE VELIKA TRAGEDIJA I BOL ZA NAS! Putin nakon sastanka sa Trampom progovorio o Ukrajini

"TO JE VELIKA TRAGEDIJA I BOL ZA NAS!" Putin nakon sastanka sa Trampom progovorio o Ukrajini