PRVI TRAMPOV INTERVJU NAKON SASTANKA NA ALJASCI: Samit sa Putinom na skali od 1 do 10 - "DESETKA" (VIDEO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramo rekaje je u intervjuu za Foks njuz, nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, da su dvojica političara uvek imala odlične odnose.

Tramp je rekao da na skali od 0 do 10 ocenjuje nedavni samit sa Putinom sa „desetkom“.

Tramp je još jednom izrazio uverenje da su pregovori prošli veoma dobro.

Istakao je i da postoji velika verovatnoća da će se zaključiti sporazum o rešavanju ukrajinskog sukoba.

Najvažnije tačke intervjua: Sporazum o Ukrajini sada zavisi od Zelenskog i evropskih lidera.

Počinju pripreme za sastanak u kojem će učestvovati Putin, Zelenski i Tramp.

Putin i Zelenski su zainteresovani za Trampovo učešće u mogućem sastanku između Rusije i Ukrajine.

Razgovori na Aljasci su uglavnom dogovoreni, uključujući i pitanje bezbednosnih garancija za Ukrajinu.

Rusija ima veliki nuklearni potencijal, to se mora uzeti u obzir.

Tramp preporučuje Kijevu da sklopi sporazum sa Rusijom o rešavanju sukoba.

Zelenski ima mnogo toga da izgubi u sukobu sa Rusijom.

Tramp će odlučiti o mogućem povećanju pritiska na Rusiju i njene trgovinske partnere u naredne dve do tri nedelje.