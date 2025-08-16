PRVI TRAMPOV INTERVJU NAKON SASTANKA NA ALJASCI: Samit sa Putinom na skali od 1 do 10 - "DESETKA" (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramo rekaje je u intervjuu za Foks njuz, nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, da su dvojica političara uvek imala odlične odnose.
Tramp je rekao da na skali od 0 do 10 ocenjuje nedavni samit sa Putinom sa „desetkom“.
Tramp je još jednom izrazio uverenje da su pregovori prošli veoma dobro.
Istakao je i da postoji velika verovatnoća da će se zaključiti sporazum o rešavanju ukrajinskog sukoba.
Najvažnije tačke intervjua:
- Sporazum o Ukrajini sada zavisi od Zelenskog i evropskih lidera.
- Počinju pripreme za sastanak u kojem će učestvovati Putin, Zelenski i Tramp.
- Putin i Zelenski su zainteresovani za Trampovo učešće u mogućem sastanku između Rusije i Ukrajine.
- Razgovori na Aljasci su uglavnom dogovoreni, uključujući i pitanje bezbednosnih garancija za Ukrajinu.
- Rusija ima veliki nuklearni potencijal, to se mora uzeti u obzir.
- Tramp preporučuje Kijevu da sklopi sporazum sa Rusijom o rešavanju sukoba.
- Zelenski ima mnogo toga da izgubi u sukobu sa Rusijom.
- Tramp će odlučiti o mogućem povećanju pritiska na Rusiju i njene trgovinske partnere u naredne dve do tri nedelje.
