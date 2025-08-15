PUTINOV AVION UŠAO U VAZDUŠNI PROSTOR SAD: Ogroman broj ljudi pratio let ruskog predsednika

AVION Tu-214, u kom se nalazi predsednik Vladimir Putin, ušao je u vazdušni prostor SAD, proizilazi iz podataka „Flajt radara“.

Kretanje aviona prati blizu 80.000 ljudi, a broj nastavlja brzo da raste, preneo je Sputnjik.



Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp sastaće se danas na Aljasci.

Glavne teme pregovora, kako je najavljeno, biće pitanje Ukrajine i normalizacija odnosa Moskve i Vašingtona.

Sastanak počinje u 21 čas po srednjoevropskom vremenu.

