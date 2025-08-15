Svet

PUTINOV AVION UŠAO U VAZDUŠNI PROSTOR SAD: Ogroman broj ljudi pratio let ruskog predsednika

Марија Стевановић
Marija Stevanović

15. 08. 2025. u 18:51

AVION Tu-214, u kom se nalazi predsednik Vladimir Putin, ušao je u vazdušni prostor SAD, proizilazi iz podataka „Flajt radara“.

ПУТИНОВ АВИОН УШАО У ВАЗДУШНИ ПРОСТОР САД: Огроман број људи пратио лет руског председника

Foto: Printscreen

Kretanje aviona prati blizu 80.000 ljudi, a broj nastavlja brzo da raste, preneo je Sputnjik. 


Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp sastaće se danas na Aljasci. 
Glavne teme pregovora, kako je najavljeno, biće pitanje Ukrajine i normalizacija odnosa Moskve i Vašingtona.

Sastanak počinje u 21 čas po srednjoevropskom vremenu.

Sve o sastanku Putina i Trampa pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

 

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!

ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!