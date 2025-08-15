ZELENSKI ĆE POBESNETI! Tramp otkrio o čemu će razgovarati sa Putinom
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da planira da sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom razgovara o pitanju teritorija, ali da konačnu odluku po tom pitanju treba da donese Kijev.
Kako je rekao, on ne namerava da pregovara u ime Ukrajine.
- Ja sam ovde da sve dovedem za pregovarački sto - poručio je.
Tramp je dodao da je spreman da sa Putinom razgovara i o poslovnim temama ukoliko bude postignut napredak u rešavanju ukrajinskog pitanja.
Tramp je dodao da bi najradije usmerio svoju pažnju na unutrašnje probleme Sjedinjenih Država, ali da sada učestvuje u rešavanju ukrajinskog pitanja „radi spasavanja života“.
Američki lider izrazio je i nadu da će „nešto proisteći“ iz samita na Aljasci.
Govoreći o bezbednosnim garancijama za Kijev, Tramp je rekao da je to moguće u slučaju da u njima učestvuje Evropa, ali i druge zemlje.
Takođe je rekao da ne vidi mogućnost da Kijevu budu pružene bezbednosne garancije u okviru NATO-a.
- Do toga neće doći - naglasio je američki lider.
