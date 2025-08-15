VAŠINGTON "OPLEO" PO BERLINU: Tvrde da je tokom 2024. došlo do ograničavanja slobode govora i porasta antisemitizma

U GODIŠNjEM izveštaju o ljudskim pravima američkog Stejta departmenta na udaru se našla - Nemačka. "Kiša" kritika na račun najjače evropske ekonomije za 2024. godinu obrušila se na porast antisemitizma i ograničavanje slobode govora, uključujući digitalne platforme u ovoj zemlji. Dokument američkog ministarstva spoljnih poslova, generalno, iznosi ocenu da se situacija u Nemačkoj pogoršala. Berlin je oštro odbacio navode Vašingtona.

Prema oceni američke administracije, nemačke vlasti prenaglašavaju opasnost od desničarskog ekstremizma, dok umanjuju ulogu pojedinih muslimanskih migranata u širenju antisemitizma. Takav pristup, navodi se u izveštaju, pokazuje ozbiljne nedostatke u zaštiti ljudskih prava i slobode govora. Autori, takođe, navode da se broj antisemtiskih incidenata znatno povećao. Prema podacima nemačkih vlasti, u prvih devet meseci 2024. godine zabeleženo je više od 3.200 krivičnih dela na nivou cele zemlje, dok ih je u istom periodu 2022. godine bilo oko 1.600.

- Nemačka vlada je otežala utvrđivanje demografskih faktora koji stoje iza porasta antisemitističkih zločina iz mržnje. No, istraživanje Univerziteta u Hamburgu pokazalo je da su među mladima od 16 do 21 godine muslimanski migranti daleko skloniji od Nemaca ili migranata nemuslimanskog porekla da podrže antisemitistička uverenja. Istraživanje je ukazalo da je važan faktor antisemitizma u Nemačkoj masovno doseljavanje populacija koje su znatno sklonije antisemitističkim uverenjima nego domaći Nemci - ocenjuje Stejt department.

U izveštaju Stejt departmenta, na čijem se spisku zemalja sa "poljuljanim" ljudskim pravima više puta našla i Srbija, tvrdi se da je Nemačka tokom 2024. ograničavala slobodu govora.

- U skladu sa nacionalnim zakonima, vlada je nametala ograničenja govora grupama koje je smatrala ekstremističkim. Vlada je uhapsila, sudila, osudila i zatvorila više pojedinaca zbog govora za koji su vlasti smatrale da podstiče rasnu mržnju, odobrava nacizam ili negira Holokaust. Vlasti su krivično gonile i onlajn sadržaje, uključujući citate koji su lažno pripisani javnim ličnostima ili drugim osobama, kao i lične uvrede na račun političkih ličnosti - ističe se.

Međutim, Stejt department je slične kritike izneo i na račun Velike Britanije i Francuske, tvrdeći da u ovim zemljama "sloboda izražavanja nije adekvatno zaštićena i da je borba protiv antisemitizma često politički motivisana".

Američko Ministarstvo spoljnih poslova, inače, objavljuje godišnje izveštaje za brojne zemlje za prethodnu godinu. Procenjuju se stanje i kršenje osnovnih prava i sloboda, kao pravo na život, slobodu mišljenja i izražavanja, okupljanja, veroispovesti, prava manjina, radnika, pravično suđenje, kao i antisemitizam i mere za njegovo suzbijanje.

Deo o Izraelu kraći DEO dokumenta posvećen Izraelu je bio mnogo kraći u odnosu na lane. Uprkos teškoj situaciji na Bliskom istoku usled sukoba između izraelske vojske i palestinske militantne grupe Hamas u dokumentu se nije pominjala teška humanitarna kriza u Pojasu Gaze gde se borbe vode, kao ni broj žrtava.