EVROPSKA komisija doživljava aktuelno rukovodstvo Mađarske kao sve ozbiljniju prepreku ujedinjenoj Evropi, saopštila je Spoljna obaveštajna služba Rusije.

Foto: Profimedia

Kako se navodi u saopštenju Službe, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen „ozbiljno proučava scenarije smene "režima u Budimpešti", a kao glavnog kandidata na mestu šefa vlade vidi „lidera opozicione stranke Poštovanje i sloboda Petera Mađara, koji je lojalan globalističkim elitama“.

Plan je da ga dovedu na vlast na parlamentarnim izborima u proleće 2026. ili ranije.

Spoljna obaveštajna služba Rusije dodaje da su za podršku Mađaru već mobilisani značajni materijalni, administrativni, medijski i lobistički resursi.

- Partijski fondovi Nemačke, brojne norveške nevladine organizacije za ljudska prava i Evropska narodna partija spremne su da obezbede finansijska sredstva - napominje se u saopštenju.

- Kampanji "demontaže" mađarske vlade, po naređenju Brisela, aktivno se uključio Kijev, "uvređen" što je Budimpešta blokirala njegov proces evropskih integracija.

Istovremeno, režim Zelenskog obavlja najprljaviji deo posla, imeđu ostalog, destabilišući situaciju u Mađarskoj kroz mogućnosti ukrajinskih specijalnih službi i dijaspore koja tamo živi“, ističe se u saopštenju.

Foto: Goran Čvorović

Spoljna obaveštajna služba primećuje da je Brisel besan zbog pokušaja Mađarske da vodi samostalnu politiku i utiče na donošenje kolektivnih odluka, pre svega o Rusiji i Ukrajini.

"Kap koja je prelila čašu“ za evropsku birokratiju bila nedavna odluka Mađarske da blokira nacrt novog sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije, ističe se u saopštenju Spoljne obaveštajne službe.

Ovaj dokument, prema ocenama Budimpešte, razvijen je radi militarizacije Evrope i njene pripreme za rat sa Moskvom, objašnjava se u saopštenju Služba.