EPILOG SNAŽNOG ZEMLJOTRESA U TURSKOJ: Ima mrtvih

U ZEMLjOTRESU jačine 6,1 stepeni koji je večeras pogodio Tursku jedna osoba je izgubila život, saopštio je gradonačelnik Balikesira Ahmet Akin.

Foto: Novosti

"Jedan od naših starijih je izgubio život u ruševinama, ožalošćeni smo", naveo je Akin, prenose turski mediji.

Nakon jakog zemljotresa od 6,1 stepeni u Turskoj u 19.53, u okrugu Sindirgi u provinciji Balikesir, večeras je zabeleženo još 20 naknadnih potresa, saopštila je Agencija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Turske za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD).

Na potrazi i spasavanju u regionu je angažovano 319 ljudi i 79 vozila. Do sada je primljeno 24 izveštaja o šteti, piše Haberler. Jedna zgrada se srušila u okrugu Sindirgi, pet osoba je spaseno iz ruševina.

Četiri osobe su odmah izvučene iz ruševina, njima je ukazana medicinska pomoć, a naknadno je spasena još jedna i sve se nalaze van životne opasnosti. Potraga za šestom osobom se nastavlja. Zemljotres se najviše osetio u provincijama Balikesir, Izmir, Manisa i Istanbul.

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 11 kilometara, 52 kilometra od grada Balikesira, preneo je TRT Haberler.

Zemljotres je registrovan u 19.53 po lokalnom vremenu, a prema izjavama stanovnika, potres je bio jak i trajao je 10-20 sekundi. Do sad je zabeleženo 15 zemljotresa magnitude između 0 i 3 i pet zemljotresa magnitude između 4,0 i 5,0 stepeni.