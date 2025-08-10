EPILOG SNAŽNOG ZEMLJOTRESA U TURSKOJ: Ima mrtvih
U ZEMLjOTRESU jačine 6,1 stepeni koji je večeras pogodio Tursku jedna osoba je izgubila život, saopštio je gradonačelnik Balikesira Ahmet Akin.
"Jedan od naših starijih je izgubio život u ruševinama, ožalošćeni smo", naveo je Akin, prenose turski mediji.
Nakon jakog zemljotresa od 6,1 stepeni u Turskoj u 19.53, u okrugu Sindirgi u provinciji Balikesir, večeras je zabeleženo još 20 naknadnih potresa, saopštila je Agencija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Turske za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD).
Na potrazi i spasavanju u regionu je angažovano 319 ljudi i 79 vozila. Do sada je primljeno 24 izveštaja o šteti, piše Haberler. Jedna zgrada se srušila u okrugu Sindirgi, pet osoba je spaseno iz ruševina.
Četiri osobe su odmah izvučene iz ruševina, njima je ukazana medicinska pomoć, a naknadno je spasena još jedna i sve se nalaze van životne opasnosti. Potraga za šestom osobom se nastavlja. Zemljotres se najviše osetio u provincijama Balikesir, Izmir, Manisa i Istanbul.
Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 11 kilometara, 52 kilometra od grada Balikesira, preneo je TRT Haberler.
Zemljotres je registrovan u 19.53 po lokalnom vremenu, a prema izjavama stanovnika, potres je bio jak i trajao je 10-20 sekundi. Do sad je zabeleženo 15 zemljotresa magnitude između 0 i 3 i pet zemljotresa magnitude između 4,0 i 5,0 stepeni.
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
"Lekari su Saši Popoviću dali morfijum i tako je umro - nije osetio ništa, zaspao je! Sada me doziva po kući"
"ČESTO ga sanjam, nije bilo tog sna gde je on izgledao kao u ovo poslednje vreme kada je bio bolestan, uvek ga sanjam iz vremena kada smo nas dvoje počeli da se zabavljamo i kad smo se venčali. Tada je imao onu kosicu malo dužu i okrugle malo veće naočare i sanjam ga kako je raspoložen, nasmejan, vedar i trči-juri na sve strane."
09. 08. 2025. u 12:05
