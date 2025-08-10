BORIĆEMO SE Dodik: Ulazimo u seriju referenduma

NARODNA skupština Republike Srpske je "mesto gde se mi borimo", rekao je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik za Jutarnji program Radio-televizije Republike Srpske i dodao da, po njegovom mišljenju, ulaze u seriju referenduma.

-Prvi je ovaj nakon presude vanustavnog Suda BiH. Na njemu se neće stati ali će kreirati neke druge refendume. Mi nemamo problema sa odlukama u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Mi tu većinu imamo", rekao je predsednik Srpske.

Dodik je istakao da će pitanje najavljenog referenduma nakon presude Suda BiH u Republici Srpskoj biti postavljeno tako da se kao rezultat dobije veliko "ne", te naglasio da će nakon toga možda uslediti referendum sa velikim "da".

Prethodno je Dodik izjavio da se Republika Srpska nalazi u završnoj fazi svoje političke borbe i puta i da će, kako je naveo, ukoliko se ne distancira od Sarajeva u potrazi za svojim dejtonskim pravima, prestati da postoji.

-Mi imamo ozbiljan problem. Ovaj put ili će se Republika Srpska distancirati od Sarajeva u traženju onoga što jeste njeno dejtonsko pravo, ili Republike Srpske zaista neće biti, rekao je Dodik.

On je izrazio stav da određeni politički krugovi u Sarajevu žele da ukinu Republiku Srpsku, te da je, kako je rekao, "svakodnevnica puna podvala i nastojanja da se Republika Srpska smanji i ukine".

-To rade uvek isti ljudi- Bošnjaci, muslimani. Oni su veoma kompaktni. Za njih je Republika Srpska sinonim za zlo, rekao je Dodik i dodao da se, po njegovom mišljenju, radi o političkom obračunu koji ima i versku dimenziju.

Govoreći o delovanju visokih predstavnika u BiH, Dodik je ponovio stav da su ranije, kako je naveo, nezakonito i mimo Ustava smjenjivali političare, pretežno iz Republike Srpske.

On je naveo i da se sada formira pravna osnova za dalje urušavanje ustavnog poretka, dodajući da je u pravosudnim procesima navedeno da je visoki predstavnik deo ustavnog poretka BiH.

-To je notorna laž. Sada se dolazi do ključne pozicije gde aktom nižeg organa ruše Ustav, izjavio je Dodik.

On je poručio da u Republici Srpskoj postoji visoka volja za njenom odbranom i dodao da je u BiH u pitanju udar "muslimana na nršćane" i da Sarajevo želi da napravi oazu koja se zove Bosna i Hercegoina.

Osvrćući se na sopstveni krivični postupak, Dodik je istakao da je optužen jer je potpisao ukaz i dodao da već 20 godina "pokušavaju da pronađu neko delo za progon".

(Tanjug)

