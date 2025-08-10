VOLSTRIT ŽURNAL: Visoki kineski diplomata priveden na ispitivanje

VISOKI kineski diplomata Lju Đenčao, koji se u međunarodnim krugovima često pominje kao mogući budući ministar spoljnih poslova Kine, priveden je krajem jula na ispitivanje po povratku iz inostranstva, objavio je danas američki list „Volstrit žurnal“, pozivajući se na izvore upoznate sa slučajem.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Lju, koji ima 61 godinu, nalazi se na čelu Odeljenja za međunarodne veze Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, koje je zaduženo za odnose sa političkim partijama širom sveta, prenosi danas Rojters.

Od kada je 2022. godine preuzeo funkciju, Lju je posetio više od 20 zemalja i sastao se sa zvaničnicima iz preko 160 država, navodi WSJ dodajući da je posebnu pažnju izazvala njegova poseta Vašingtonu i susret sa tadašnjim američkim državnim sekretarom Entonijem Blinkenom, što je dodatno podgrejalo spekulacije da je Lju viđen kao kandidat za šefa kineske diplomatije.

Njegovo privođenje, kako objašnjava američki list, predstavlja najviši rang istrage među kineskim diplomatama od smene bivšeg ministra spoljnih poslova Ćin Ganga 2023. godine, koji je bio blizak predsedniku Si Đinpingu, a čija je karijera naglo prekinuta usled medijskih napisa o navodnoj vanbračnoj aferi. Lju je studirao je engleski jezik na Pekinškom univerzitetu za strane studije, a međunarodne odnose na Oksfordu, pre nego što je započeo karijeru kao prevodilac u Ministarstvu spoljnih poslova Kine, prenosi Rojters. Tokom diplomatske službe, radio je u kineskoj misiji u Velikoj Britaniji, a zatim i kao ambasador u Indoneziji i na Filipinima. U javnosti je postao poznat po duhovitim, ali odlučnim izjavama dok je obavljao funkciju portparola ministarstva, dosledno zastupajući stavove i interese Narodne Republike Kine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1