PAO AVION U RUMUNIJI: Ima mrtvih
NAJMANjE dve osobe su poginule kada je manji avio pao jutros u Rumuniji, a prema prvim informacijama, srušio se u kompleks jedne poznate kompanije u Aradu.
U ovom trenutku nema informacija o tome ko su žrtve.
Nesreća se dogodila u prepodnevnim časovima, a na licu mesta su brojne spasilačke ekipe.
Avion se, prema navodima, srušio u dvorište koje pripada kompaniji Astra Vagoane.
Na licu mesta su dva vatrogasna vozila, više jedinica hitne pomoći i policije.
U ovom trenutku nije poznato koliko je ljudi bilo u avionu, kao i da li su stradali bili putnici aviona ili radnici kompanije.
Podsetimo, ovo je drugi avion koji se srušio u Rumuniji u poslednjih meseca dana. Krajem jula došlo je do pada manjeg aviona u delti Dunava. Tom prilikom poginuli su piloti Mihailo Pojoga i njegova kolega Kristi Ivanov.
Nekoliko sati pre toga Mihailo je imao incident sa drugim avionom, u kojem je leteo sa sinom, kada je došlo do prevrtanja letelice. Mihailo i njegov sin su izašli iz olupine bez povreda, nakon čega su dvojica kolega sa dva manja aviona došli da ih pokupe na mestu nesreće.
Mihailo je seo u letelicu kojom je upravljao Kristi Ivanov, a koja se srušila nedugo nakon poletanja. Mihailov sin je sad drugim pilotom bezbedno stigao na odredište.
(Telegraf)
Preporučujemo
DOSIJE KOVEŠI: Šta čeka Srbiju ako Dolovac i Nenadić predaju pravosuđe u ruke Brisela?
06. 08. 2025. u 22:27
SRUŠIO SE AVION KOD MAJORKE: U toku potraga ocem i njegovim sinom, ronici na terenu (VIDEO)
03. 08. 2025. u 13:12
ILIJESKU U KRITIČNOM STANjU: Lekari se bore za život bišeg predsednika Rumunije
02. 08. 2025. u 19:22
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)