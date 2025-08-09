PAO AVION U RUMUNIJI: Ima mrtvih

NAJMANjE dve osobe su poginule kada je manji avio pao jutros u Rumuniji, a prema prvim informacijama, srušio se u kompleks jedne poznate kompanije u Aradu.

U ovom trenutku nema informacija o tome ko su žrtve.

Nesreća se dogodila u prepodnevnim časovima, a na licu mesta su brojne spasilačke ekipe.

Avion se, prema navodima, srušio u dvorište koje pripada kompaniji Astra Vagoane.

Na licu mesta su dva vatrogasna vozila, više jedinica hitne pomoći i policije.

U ovom trenutku nije poznato koliko je ljudi bilo u avionu, kao i da li su stradali bili putnici aviona ili radnici kompanije.

Podsetimo, ovo je drugi avion koji se srušio u Rumuniji u poslednjih meseca dana. Krajem jula došlo je do pada manjeg aviona u delti Dunava. Tom prilikom poginuli su piloti Mihailo Pojoga i njegova kolega Kristi Ivanov.

Nekoliko sati pre toga Mihailo je imao incident sa drugim avionom, u kojem je leteo sa sinom, kada je došlo do prevrtanja letelice. Mihailo i njegov sin su izašli iz olupine bez povreda, nakon čega su dvojica kolega sa dva manja aviona došli da ih pokupe na mestu nesreće.

Mihailo je seo u letelicu kojom je upravljao Kristi Ivanov, a koja se srušila nedugo nakon poletanja. Mihailov sin je sad drugim pilotom bezbedno stigao na odredište.

(Telegraf)