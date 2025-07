OD "orešnika" ništa ne spašava, on je poput meteora koji juri ka Zemlji, a može uništiti i najzaštićenije podzemne bunkere, rekao je vojni ekspert, general-major Ratnog vazduhoplovstva Vladimir Popov u intervjuu za "Argumenti i fakti".

Na pitanje novinara koliko je još ostalo podzemnih bunkera u Ukrajini, odgovorio je da neće davati konkretne brojke, ali da ih je u sovjetsko vreme tamo izgrađeno dosta, a posebno u centralnim i zapadnim delovima.

-Obično se pogađaju projektilima sa posebno jakom bojevom glavom. Zbog kinetičke energije, one probijaju zemlju ili betonske podove i eksplodiraju na velikoj dubini. Udar i eksplozija pomeraju slojeve zemlje, razbijaju betonske zidove i podove bunkera. To je kao snažan zemljotres, objasnio je on.

Neke mogu da unište "iskanderi" ili "kinžali", ali za neke je, ističe Popov, potreban "orešnik".

-Ništa ne može spasiti od "orešnika". Udar na Južmaš je pokazao da nijedan sloj betona ili zemlje ne može da izdrži udar bojevih glava "orešnika". Jedna raketa ima 6 do 12 bojevih glava, istakao je on.

U tom smislu, uporedio je "orešnik" sa meteoritom koji juri ka Zemlji, a kakav god da je bunker – pući će i raspašće se.

-Za sve koji su tamo – Zelenskog ili, recimo, NATO generale – bunker će postati betonski kovčeg, poručio je Popov.

On navodi da su tokom rata neki od bunkara trebalo da smeštaju partijsko i ekonomsko rukovodstvo, dok su drugi bili namenjeni vojsci. Prema njegovim rečima, svuda je postojala komunikacija, velike zalihe hrane i vode, sistemi vazdušnih komora za prostorije i recirkulacija vazduha u slučaju površinske kontaminacije.

-Naravno, znamo koordinate bunkera izgrađenih tokom sovjetske ere. Ali nisu svi u radnom stanju, navodi Popov.

Njihov nivo zaštite je takođe varirao, nastavlja general. Kako kaže, u Kijevu su, na primer, bunkeri bili na velikoj dubini sa svodovima od tri metra. U Sumiju, s druge strane, bilo je "nešto jednostavnije" i plafoni su bili tanji.

-Ako su, na primer, u prestonicama republika, kao u Kijevu, bunkeri za partijske radnike građeni na dubini od najmanje 50 metara, onda je u regionima to bilo najmanje 25 metara, precizirao je general-major.

Na pitanje novinara da li su u Ukrajini ostali neki od takvih visoko zaštićenih bunkera, Popov tvrdi da jesu. On pretpostavlja da su neki možda sagrađeni i tokom poslednjih 10-15 godina prema standardima NATO-a. Međutim, prema njegovim rečima, "tamo takvog nivoa zaštićenosti neće biti".

