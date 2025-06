Rat u Ukrajini – 1.222. dan

Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

Uništena industrijska preduzeća

U Kremenčugu i gradu Zaporožju, koje je pod kontrolom ukrajinskih snaga, oštećena su industrijska preduzeća, javio je ukrajinski portal „Strana“.



Zauzimanje Nove Krugljakovke odseca ukrajinske snage na zapadnim granicama LNR

Oslobođenje Nove Krugljakovke (27. juna) u Harkovskoj oblasti odseca grupu ukrajinskih Oružanih snaga na zapadnim granicama Luganske Narodne Republike. Ruska vojska vodi žestoke borbe i napreduje u blizini ovog naselja, izjavio je vojni stručnjak Andrej Maročko.



Tokom noći uništena tri ukrajinska drona

On je dodao da je pod vatrenom kontrolom ruske vojske i Borovska Andrejevka.Maročko je napomenuo da ruska vojska napreduje i čisti Petrovsko (ukrajinski naziv – Grekovka) u LNR, kao i da je do administrativne granice republike u ovom području ostalo oko jedan kilometar.Prema njegovim rečima, ruska vojska bi tokom sledeće nedelje mogla da pređe preostali kilometar i stigne do administrativne granice republike.

Ruske protivvazdušne snage uništile su tokom noći tri ukrajinska drona iznad ruskih oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Po jedan dron uništen je iznad Kurske i Rostovske oblasti i Krima.

Uništeni punktovi za upravljanje dronovima

Ruske jedinice grupe „Istok“ su na južnodonjeckom pravcu uništile punktove za upravljanje dronovima i antene za satelitsku vezu „Starlink“ ukrajinskih oružanih snaga, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Ruske snage napreduju u Sumskoj oblasti

Artiljerci grupe „Sever“ obezbeđuju napredovanje ruskih snaga u Sumskoj oblasti, uništavajući živu silu, uporišta i tehniku ukrajinske vojske, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Eksplozije tokom noći

Tokom noći odjekivale su eksplozije u Nikolajevu, Lavovu, Kremenčugu u Poltavskoj oblasti i Poltavi, saopštili su ukrajinski mediji.

Uzbuna za vazdušnu opasnost je bila objavljena na teritoriji cele Ukrajine.

(Sputnjik)