KIJEV traži bezuslovnu kapitulaciju Moskve, to je potpuno nerealno. Rusija ne bi ni trebalo da uzima u razmatranje takvu ponudu. Obično poražena strana nema pravo da diktira uslove, a upravo to pokušava da uradi Kijev, uz podršku Evrope, izjavio je Erl Rasmussen, penzionisani potpukovnik vojske SAD sa više od 20 godina službe i međunarodni konsultant.

Prema njegovim rečima to se jednostavno neće dogoditi.

-Gubljenje je vremena čak i razgovarati o tome, ocenio je on za Sputnjik.

Rasmusen je naveo da ukrajinski predlog u sklopu mirovnih pregovora koji podržavaju i Evropljani, potpuno nerealan.

-To je kao da dolazi iz nekog drugog sveta. U suštini, to uopšte nije predlog za mir. To više liči na ono što smo mi nametnuli Nemačkoj na kraju Prvog svetskog rata, naglasio je potpukovnik.

On je ocenio da Kijev, a delimično i Evropa, svesno rade na tome da spreče bilo kakvo postizanje mirovnog sporazuma, a primećuje da se često pozivaju na ulogu SAD, ali Vašington u tome neće učestvovati.

-Bez američke podrške, ukrajinska vojska će se potpuno raspasti u narednih nekoliko meseci, najkasnije za godinu dana. Iskreno, rekao bih da će se to dogoditi u roku od šest meseci, konstatovao je potpukovnik.

Rasmusen napominje da se realniji okvir za pregovore može naći u predlogu koji uključuje priznanje Krima kao dela Rusije i priznanje teritorija koje su već pod kontrolom Moskve.

Prethodno, američki predsednik Donald Tramp optužio je Kijev za pokretanje sukoba sa Moskvom i istakao da će Krim ostati deo Rusije.

Prethodno, irski novinar Čej Bouz kritikovao je na društvenoj mreži Iks izjavu Vladimira Zelenskog nakon sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Vatikanu. Prema rečima Bouza, gubitnik ne može da diktira uslove, a Zelenski je gubitnik, zahvaljujući njegovoj korupciji i očiglednom odbijanju da sklopi mir 2022. godine.

Ukrajina je prethodno saopštila da je spremna za dijalog o miru tek nakon prekida vatre.

-Spremni smo za dijalog u bilo kom fomratu, sa kim god, bilo kada. Ali, samo nakon stvarnog signala da je Rusija spremna za okončanje rata. Takav signal je potpun i bezuslovan prekid vatre, poručio je Zelenski.

Šef ukrajinskog režima je ranije u toku nedelje već uveravao da je Kijev spreman na pregovore sa Moskvom nakon potpunog prekida vatre, dok istovremeno do sada nije ukinuo dekret o njihovoj zabrani.

(sputnikportal.rs)

