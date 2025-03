RANČ UŽASA NIJE BIO LOGOR ZA ISTREBLJENJE Meksički ministar: Karteli koristili posed za ubijanje i obuku regruta (FOTO)

MEKSIČKI ministar bezbednosti Omar Garsija Harfuč danas je izjavio da nema dokaza da je takozvani "ranč užasa", gde su pronađeni ljudski ostaci, bio "logor za istrebljenje", već da je to bilo mesto za obuku kartela, gde su takođe ubijali one koji su se opirali regrutovanju.

Foto: Printscreen/Jutjub

-Logor za istrebljenje je mesto gde se stotine i hiljade ljudi sistematski ubijaju, mislim da to svi razumemo. U ovom trenutku, ponavljam, nemamo dokaza... da je to bio logor za istrebljenje, već mesto za obuku, rekao je on, prenosi Rojters.

Grupa civilnih aktivista nedavno je otkrila masovnu grobnicu u Teučitlanu u Halisku, zajedno sa nekoliko peći koje se mogu koristiti za kremiranje tela i stotinama cipela i rančeva.

Aktivisti su tu lokaciju opisali kao "logor za istrebljenje", a meksički državni tužilac Alehandro Gerc je tada obećao istragu, dok se sumnja da su ubistva povezane sa organizovanim kriminalom.

U Meksiku se više od 124.000 ljudi vodi kao nestalo, uglavnom kao posledica nasilja narko-kartela.

(Tanjug)

