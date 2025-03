OTKRIVENA SATNICA: Evo u koliko sati po srpskom vremenu razgovaraju Tramp i Putin

RAZGOVOR predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, očekuje se od 14 do 16 časova po srednjeevropskom vremenu, potvrdio je novinarima pres-sekretar ruskog lidera Dmitrij Peskov.

- To će zapravo biti od 16 do 18 časova po moskovskom vremenu - rekao je on. Putin i Tramp će razgovarati onoliko koliko budu smatrali potrebnim.

Pres-sekretar predsednika je takođe istakao da između Moskve i Vašingtona već postoji određeno razumevanje, ali da postoji i niz nerešenih pitanja.

Kako se očekuje, Putin i Tramp će razgovarati i o normalizaciji odnosa Rusije i SAD i o situaciji u Ukrajini.

Dmitrij Peskov je pojasnio da Kremlj još nije odredio format objavljivanja rezultata telefonskog razgovora.

