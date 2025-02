KIJEV UČI NATO DA SE BORI: Alijansa od učitelja spala na učenika - taktike borbe protiv Ruske vojske

NATO će učiti na iskustvu ukrajinske vojske za suprotstavljanje Rusiji u Centru za obrazovanje, obuku i analizu „NATO-Ukrajina“ koji je u Poljskoj otvoren u ponedeljak, izjavila je zamenica generalnog sekretara Alijanse Radmila Šekerinska.

Foto Tanjug/AP

-Zajednički centar (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Center – JATEC) je važan objekat za NATO i biću vrlo jasna po tom pitanju. On takođe jača NATO po pitanju odbrane. Slušaćemo, učiti i delovati na iskustvu naših ukrajinskih prijatelja... To pokazuje da je Ukrajina blizak partner NATO-a i da stojimo iza naših odluka, rekla je bivša ministarka odbrane Severne Makedonije Šekerinska na otvaranju Centra.

Sa svoje strane, ministar nacionalne odbrane Poljske Vladislav Kosinjak-Kamiš je, govoreći na svečanom otvaranju ovog centra, potvrdio da će Poljska koristiti centar za obuku „NATO-Ukrajina“ za proučavanje borbenog iskustva ukrajinske vojske.

-Ovaj Centar je prva realna institucija u strukturama NATO-a koju su zajednički stvorili NATO i Ukrajina. To znači da se Ukrajina približava NATO-u i postaje strateški partner naše Alijanse. Mi stvaramo organizacije koje nam omogućavaju da razmenjujemo iskustva i unapređujemo veštine i sposobnosti, objasnio je Kosinjak-Kamiš.

Prema njegovim rečima, centar će funkcionisati po principu „bilateralnih odnosa“.

-To su bilateralni odnosi. Često govorimo o pomoći Ukrajini, o koracima koje preduzimaju zemlje Alijanse. Ali vredi napomenuti da takođe možemo da učimo i iz ratnog iskustva u Ukrajini... Moramo videti šta nas može zaštititi od još veće pretnje – veštine i iskustvo koji će omogućiti svim savezničkim armijama da ojačaju svoje sposobnosti, dodao je on.

Otvaranje Zajedničkog centra za analizu, obuku i obrazovanje održano je u ponedeljak u Bidgošču. Događaju su prisustvovali zamenik premijera i ministar nacionalne odbrane Poljske Vładisłav Kosinjak-Kamiš, glavnokomandujući savezničkih snaga NATO-a za transformaciju admiral Pjer Vandje, zamenik premijera Ukrajine za evropsku i evroatlantsku integraciju Olga Stefanišina i zamenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja