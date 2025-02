ZAHAROVA O IZJAVAMA KAJE KALAS: NJene reči sasekle nadu da EU može biti za pregovaračkim stolom o Ukrajini

PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je danas da su izjave šefice diplomatije EU Kaje Kalas da ruski civili ne ginu u ukrajinskom konfliktu “u korenu sasekle” nadu da zemlje Unije mogu imati mesto za pregovaračkim stolom tokom razgovora o rešenju konflikta u Ukrajini.

Foto: Profimedia

- Primetili smo da zvaničnici EU već dugo iznose takve pozicije. Iskreno, nisam mislila da će po cinizmu i amoralnosti bilo ko prevazići bišeg šefa evropske diplomatije Žozepa Borelja - naglasila je Zaharova, dodajući da očito ima onih koji idu još dalje u tom smislu, prenosi agencija RIA Novosti.

Ona se zapitala da li je moguće da neko na položaju Kalasove ne zna za zločine režima u Kijevu prema civilima, deci, ženama.

- To je nemoguće. Oni znaju da i mi to znamo. Da li neko na takvom položaju može da tako laže. Odgovor je da. Upravo to Kalas radi - ukazala je ruska zvaničnica.

Zaharova je dodala da proteklih dana lideri EU ponavljaju da apsolutno moraju imati mesta za pregovaračkim stolom kada je reč o Ukrajini, ali je Kalas svojim izjavama raspršila takve nade u startu.

Kalas je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji kazala da ruski civili ne ginu u ukrajinskom konfliktu, i da je to razlika između Rusije i Ukrajine.

Ruska agencija je podsetila da je ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik nedavno objavio da je u 2024. usled ukrajinskih napada poginulo 4.398 ruskih civila, među kojima 50 dece, a da je ranjeno 785 ljudi.



(Tanjug)