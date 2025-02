ZAPALIO ŽIVU ZENAIDU (12): Svaki dan dolazio da se raspita o devojčici - Interesovala ga samo jedna stvar

RODITELjI i brat Zenaide, dvanaestogodišnjakinje koju je pre 13 godina živu spalio njen komšija, pojavili su se na suđenju u Pireju gde su se prisetili tragičnog događaja pre više od decenije.

Foto Shutterstock

-Bio sam na poslu tog dana, nakon što sam se vratila, nisam prepoznala svoju ćerku jer je bila skoro cela izgorela. Prepoznala sam je po noktima, rekla je Zenaidina majka.

Otac tragično stradale Zenaide je rekao da je optuženi "svako veče, dok je bila u bolnici, dolazio u kuću i pitao kako mu je ćerka".

-Pitao je da li Zenaida priča, šta kaže policija, rekao je otac i dodao da je komšija bio jako znatiželjan da sazna mnoge stvari.

Zenaidin brat je dodao da su "uvek bili zajedno" i da su primećivali da odmerava Zenaidu.

-Bog je spor, ali ne zaboravlja. Došlo je vreme za pravdu, dodaje.

Kako je naglasio advokat porodice 12-godišnjakinje, jedan od najvažnijih elemenata u istrazi je to što je optuženi tvrdio da je zapaljeno telo na stepenicama zapravo Zenaida, što je roditelje zbunilo jer im nije bilo jasno kako je tako siguran.

Podsetimo, Zenaida je 23. septembra 2011. godine pronađena sa opekotinama na 80 odsto tela na stepenicama stambene zgrade u kojoj je živela sa roditeljima i mlađim bratom. Hitna pomoć ju je prevezla u Opštu državnu bolnicu, a zatim u Dečju bolnicu "Aja Sofija" gde je preminula posle 13 dana.

PRONAĐENA RUKOM PISANA BELEŠKA

U početku se verovalo da je Zenaida počinila samoubistvo jer je kod kuće pronađena rukom pisana beleška. Međutim, istraga se ubrzo okrenula ka užem porodičnom krugu devojčice jer su istražitelji došli do saznanja da je polivena benzinom i zapaljena.

"PLAKAĆEŠ KAO ZENAIDINA MAJKA"

Bivša partnerka optuženog i majka maloletne žrtve u poslednjem slučaju seksualnog zlostavljanja trebalo bi da svedoči na suđenju kao svedok optužbe. Prema navodima tokom istražnog procesa u slučaju Zeneide, ova žena je izjavila da je okrivljeni, dok je silovao njenu ćerku, pretio da ne sme da progovori, govoreći joj da će, ako ga prijavi, plakati isto kao što je "plakala Zenaidina majka".

"Kuća optuženog je imala terasu sa direktnim izlazom na balkon maloletnice. Kako proizilazi iz izjava svedoka, on je u neposrednoj prošlosti maltretirao devojčicu. Navodi se i da je odmah znao da je spaljeno dete na stepeništu zapravo Zenaida, iako policija nije mogla odmah da je identifikuje. Pored toga, komšija je od početka tvrdio da je 12-godišnjakinja sama podmetnula požar, dok je njenoj porodici i rođacima objašnjavao kako je pokušao da ugasi vatru", navodi se u optužnici.

Kako se još navodi, optuženi je, nakon što je zaveo Zenaidu, pokušao i da je siluje, jurio je niz stepenice njene kuće i živu zapalio.

-Nakon seksualnih radnji izvršenih nad maloletnicom, Zenaida je počela energično da se opire i odbrani, ali ju je on polio zapaljivom tečnošću i zapalio vatru, dodaje se u optužnici.

Okrivljeni je pred sudom negirao svoju umešanost u zločin i to što mu se stavlja na teret, a onda izneo tvrdnje koje su suprotne sa ranije izrečenim da ju je prepoznao pre detektiva i da mu ruke nisu bile opečene od vatre iako je to tvrdio do tada. Takođe je rekao da su odnosi sa porodicom maloletnice bili strogo formalni.

(Telegraf.rs)