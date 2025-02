VUČIĆ U MOLU: Stambeni krediti nada za mlade u Srbiji, zakon na prvoj sednici Skupštine

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić završio je danas posetu Severnobanatskom okrugu razgovorom sa građanima Ade u Domu kulture u Molu gde je rekao da očekuje da se očekuje da na prvoj sednici Skupštine Srbije bude uzvojen zakon za stanove za mlade.

Foto Novosti

-To je za nas veliki izazov. Ja verujem da ćemo na prvoj sednici Skupštine da usvojimo taj zakon. U roku od 12-13 dana, 15 dana najkasnije da usvojimo taj zakon i da idemo sa prvih 5.500-6.000 takvih stambenih jedinica, ali ja znam da će to ići i na 60.000. Gde god sam išao, svi ljudi su me samo za to pitali. Svi mladi ljudi od 20. do 35. godine će da reše svoje stambene pitanje na taj način, svi", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje jedne mlade žene da pojasni na koji način će država podržavati mlade za subvenciju kredita za kupovinu nekretnina.

Vučić je rekao da je program subvencionisanja kupovine prve nekretnine za mlade istorijski program i program nade za mlade ljudi u Srbiji, ali da je glavni problem da li će država to moći da prati izgradnjom i finansijski.

-Ja verujem da hoćemo, zato što je to jedan istorijski projekat od ogromnog značaja, rekao je Vučić.

Dodao je da se, na taj način, približavamo razvijenim zemljama.

-To je idealna prilika da mladi odu ranije od svojih roditelja, da dobijemo čitavu jednu generaciju, da se ranije odluče i za bračnu zajednicu ili, još važnije, da se odluče za potomstvo, da mogu da imaju te osnovne uslove kako da odgajaju decu, u kojim uslovima, da ne moraju da žive sa dekom i bakom, da mogu sami da rade. I to je za nas od izuzetnog značaja, naveo je Vučić.

Naglasio je da time takođe žele da podstaknu mlade ljude da rade ranije, što je, kako je rekao, izuzetno važno za našu zemlju.

-Kada rade ranije, onda doprinose ubrzanom rastu Srbije, rastu bruto domaćeg proizvoda i svega drugog. Mladi tako stiču navike i čitavo društvo se u boljem smeru razvija i dobijamo celu jednu generaciju, a ne kao moja generacija i generacija posle, koja je živela kod roditelja do 30. godine. Uštedite tih 10 i 15 godina, niste samo pomogli pojedincu, to je velika dobit za državu. Dobili ste čoveka koji će za vas da radi 10 godina više i da doprinosi više ovoj zemlji. A vi time rešavate najveći problem, istakao je Vučić.

On je devojci koja mu je postavila pitanje rekao da može da kupi nekretninu gde želi, bilo u Adi, Novom Sadu ili nekom drugom mestu, a da ona može i da bude skuplja od 100.000 evra, u kojem slučaju, bi ona morala da doda novac za ostatak.

-Vi platite 1.000 evra učešće i još vam tu dođu razne takse, 500, 600 evra, ne više od toga. Za 100.000 evra možete kupiti veoma lepu, pristojnu nekretninu za početak i u Adi, i u okruženju, dakle bilo gde. Plaćate prve godine 97 evra, a posle toga plaćate 223 evra. To je mnogo manje nego da plaćate zakup. Država subvencioniše i plaća sve drugo, rekao je Vučić.

Dodao je da, u slučaju da ima dobar posao i zaradi, ne mora da čeka 30 godina, već da ostatak para može da vrati bez penala.

-To nema nigde na takav način napravio. I baš sam srećan zbog tog programa. Ja bih voleo najviše da ostanete ovde, da nam ne bude sve prazno. Da nam ne budu ni manja mesta, ni sela pusta, da ljudi mogu da ostanu da žive, rekao je Vučić.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - PIJAN VOZIO 200 NA SAT PO SURČINU: Presretači zaustavili džip kanadskih tablica