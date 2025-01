ŠTA ĆE BITI SA RUSKIM BAZAMA U SIRIJI? Oglasio se turski šef diplomatije

SITUACIJU sa ruskim vojnim bazama u Siriji treba rešiti, to će se desiti vremenom, kazao je turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan u intervjuu za Al Sark TV.

Foto: EPA

- Jasno je šta Rusija očekuje od Sirije. To svi znaju, kao i situaciju sa tamošnjim bazama. Gospodin Ahmad al Šara (šef nove sirijske vlade) u Damasku je upitan o statusu ovih baza, a on je odgovorio. Iskreno, mislim da će vremenom ova situacija biti rešena kako treba - rekao je on, pišu RIA Novosti.

Ranije je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo da je Moskva otvorena za konstruktivan dijalog sa Sirijom, uključujući i kada je u pitanju tema ruskih vojnih baza.