TRAMP: KUPUJEMO GRENLAND! - Tokom putovanja predsedničkim avionom Er fors jedan, šef Bele kuće opet najavio trgovinu s Danskom

ŠEF Bele kuće Donald Tramp tvrdi da će SAD kupiti Grenland od Danske, uprkos tome što njene vlasti insistiraju na tome da ova njihova prekomorska teritorija nije na prodaju.

FOTO: Profimedia/Novosti Ilustracija

Poslednji danski ministar za Grenland Tom Hojem, izjavio je, međutim, da bi, u slučaju da Danska odluči da proda ovo arktičko ostvro, prednost kupovine imala Velika Britanija, jer je London to zahtevao sporazumom iz 1917. godine. Istovremeno, izrazio je sumnju da bi London to prvo prvenstva i iskoristio.

Američki državni sekretar Marko Rubio razgovarao je, uoči minulog vikenda, sa danskim ministrom spoljnih poslova Larsom Lokeom Rasmusenom i složili su se da odlože razgovore o Grenlandu. Dogovor iz 1917, bio je deo aranžmana za Vilsonovu kupovinu sadašnjih američkih Devičanskih ostrva od Danske za 25 miliona dolara. Vilsona je, tada, jedan istaknuti biznismen pozvao da kupi i Grenland koji se nalazi na zapadnoj hemisferi, ali je on odbio. Tokom kupovine Devičanskih ostrva od Danske, ta zemlja je tražila od SAD da potpiše pismo u kojem se kaže da Grenland "jeste i da će zauvek biti danski", s čime se prema Hojemovim rečima, američki predsednik Vilson složio.

SAD su izgradile vojne instalacije na ostrvu 1941. godine, u skladu sa sporazumom sa Danskom koji je formalizovan sporazumom 1951. godine, i zadržale su strateški važnu svemirsku bazu Pitufik na severozapadu Grenlanda.

Tokom putovanja predsedničkim avionom Er fors jedan, od Las Vegasa do Floride, Tramp je, osim o Grenlandu govorio i o odnosima sa Kanadom, rekao da ta zemlja "godinama koristi prednosti Sjedinjenih Država", ali da on to ubuduće neće dozvoliti. Sugerisao je da SAD godišnje gube stotine miliona dolara zbog trgovinskih deficita sa severnim susedom, dok Kanada obavlja "skoro 90 odsto svog poslovanja sa SAD".

- Ne želim da trošim stotine miliona dolara na podršku zemlji osim ako ta zemlja nije država SAD. A ako to bude, narod Kanade plaćaće mnogo niži porez - istakao je Tramp. - Kanađani takođe ne bi imali vojnih problema, bili bi mnogo sigurniji u svakom pogledu, rečju, ujedinjenje sa SAD bila bi za Kanadu odlična stvar.

Trampov predlog o izmeštanju Palestinaca iz Gaze u Egipat i Jordan juče je naišao na odobravanje izraelskog krajnje desničarskog ministra finansija Bezalela Smotriča, a osudio ga je Palestinski islamski džihad (PIJ), jer je to "ohrabrivanje ratnih zločina".

Prevara

ZAMENIK predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev izjavio je juče da predsednik SAD Donald Tramp neće uspeti da prevari Rusiju. "U prvoj nedelji svog drugog dolaska u Belu kuću, Tramp je pokušao da zbuni ceo svet, ali nas ne može da prevari", napisao je Medvedev u objavi na Telegramu.

Mask van Bele kuće

NOVA šefica osoblja Bele kuće Suzi Vajls, prva dama na toj funkciji, odlučila je da milijarder Ilon Mask neće imati svoju kancelariju u tom zdanju, kao i da će izveštaje svoje Agencije za efikasnost vlade (DOGE) morati da podnese najpre njoj. Kao obrazloženje navela je da "on forsira svoju agendu", i da nije timski igrač. Vajlsova kojoj je predsednik Donald Tramp dao nadimak "ledena žena", ovim potezom je pokazala da je spremna da se suoči s osobama unutar Trampovog tima koje smatraju da imaju apsolutnu moć.