''TI LJUDI LAŽU PROFESIONALNO, POTPOMOGNUTI OPOZICIJOM I ANTIVLADINIM MEDIJIMA'' Fico: U pripremi spisak ljudi koji će biti proterani

SLOVAČKI premijer Robert Fico izjavio je danas da se trenutno priprema spisak ljudi koji će biti administrativno proterani sa teritorije Slovačke u vezi sa pokušajima državnog udara.

Foto: Tanjug/AP





On je u emisiji "Subotnji dijalozi" na televiziji STVR najavio da će proterivanje biti sprovedeno "u narednih nekoliko dana".

Prema njegovim rečima, protesti u petak u više slovačkih gradova organizovani su na osnovu "laži" da njegova vlada želi da "izvuče Slovačku iz Evropske unije i NATO-a".

- Ispituju se i finansijski tokovi, kako je sve to finansirano, organizovano, ko stoji iza svega toga. To je besmislica non plus ultra - izjavio je Fico.

On je istakao da je problem "suveren odnos vlade" u spoljnopolitičkim pitanjima.

- Ove proteste ne organizuje 100 odsto opozicija, jer ovu masu podržava neko drugi – nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva kao što je 'Mir za Ukrajinu'. A mi smo identifikovali grupu instruktora iz nekoliko zemalja koji precizno nalažu izmišljanje priče, pozivanje ljudi i organizovanje okršaja sa policijom kako bi počeli da zauzimaju vladine institucije - tvrdi Fico.

On je dodao da je ovaj plan već objavljen u medijima, pa može da govori o tome.

Kako je ocenio, "model (ukrajinskog) Evromajdana nije ništa novo".

Fico je naveo da grupu stranih mentora čini na desetine ljudi.

- Utvrđujemo kada su ušli na teritoriju Slovačke, kuda se kreću, šta rade, jer sprovode aktivnosti čiji je zadatak da sruše ovu državu - rekao je slovački premijer i dodao da je predsednik Peter Pelegrini od njega tražio da sazove Savet bezbednosti.

Napomenuo je i da napad na katastar nije bio slučajan i da je cilj bio da se izazove strah da će građani izgubiti imovinu.

- Ti ljudi lažu profesionalno, potpomognuti opozicijom i antivladinim medijima - kaže Fico.

On je naveo da je u petak došlo do ogromnog sajber napada na Državno zdravstveno osiguranje, čiji je cilj, kako tvrdi, bio izvlačenje ličnih podataka iz osiguravajućeg društva.

- Ne želim da neko podriva Slovačku samo zato što im se ne sviđa mišljenje vlade o Ukrajini - upozorio je Fico.

On je naglasio da ne planira da podnese ostavku u vezi sa protestima i da o rezultatima izbora ne odlučuje ulica, već parlamentarni izbori, "a ako se menja vlast, onda bi to trebalo da budu izbori - bilo vanredni ili redovni".

