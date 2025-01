PODMETNUTA EKSPLOZIJA U BLIZNI POZNATOG HOLANDSKOG MUZEJA: Sumnja se na pokušaj krađe skupocenih izložbenih artefakta (FOTO/VIDEO)

NIEUWS Explosie bij Drents Museum in Assen: mogelijke inbraak met explosief. Tentoonstelling van goudschatten. In NL werd twee eerder een explosief gebruikt bij een roof in een museum. Volg hier de laatste ontwikkelingen https://t.co/giut0mmrxH via @telegraaf — Mick van Wely (@mickvanwely) January 25, 2025