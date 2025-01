TRAMP OTKRIO DETALJE RAZGOVORA SA SIJEM: U ovoj stvari imamo moć nad Kinom, ali je ne bih koristio

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je njegov razgovor sa kineskim predsednikom Si Đinpingom prošle nedelje bio prijateljski, i da smatra da može da dođe do trgovinskog dogovora sa Kinom.

Foto: EPA

Lideri dve najveće svetske ekonomije razovarali su telefonom pre nego što je Tramp preuzeo dužnost u ponedeljak, o više pitanja koja uključuju društvenu mrežu Tik-tok, trgovinu i Tajvan.

- Prošlo je dobro. Bio je to dobar, prijateljski razgovor - ocenio je Tramp svoj razgovor sa Sijem u intervjuu za Foks njuz, preneo je Rojters. Tramp je rekao da SAD imaju "ogromnu" moć nad Kinom, i da su to trgovinske tarife koje je on ranije najavljivao da će uvesti.

- Mi imamo jednu veoma veliku moć nad Kinom, a to su tarife. Oni ih ne žele, a ja bih radije da ne moram iskoristim to, ali to je ogromna moć nad Kinom - dodao je Tramp.

Otkako je preuzeo dužnost, Tramp je govorio o uvođenju carina od deset odsto na uvoz kineske robe, kao kaznu, povodom toga što je naveo da Kina šalje drogu fentanil u SAD preko Meksika i Kanade, ali ipak nije odmah nametnuo nove tarife, kako je obećavao tokom svoje predizborne kampanje.

(Tanjug)