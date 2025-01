AMERIČKI predsednik Donald Tramp obraća se putem video linka u na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Foto: Profimedia

Poruka predsednika Donalda Trampa svetskim poslovnim liderima je da proizvode svoje proizvode u Sjedinjenim Državama kako bi bili među „najnižim porezima od bilo koje nacije na Zemlji“.

-Moja poruka svakom poslu na svetu je veoma jednostavna. Dođite da napravite svoj proizvod u Americi i mi ćemo vam dati među najniže poreze bilo koje nacije na Zemlji. Smanjujemo ih veoma značajno, čak i od prvobitnog Trampovog smanjenja poreza. Ali ako ne pravite svoj proizvod u Americi, što je vaša prerogativnost, onda ćete vrlo jednostavno morati da platite tarifu, različite iznose, ali tarifu koja će u našu kasu usmeriti stotine milijardi dolara, pa čak i trilione dolara. da ojačamo našu ekonomiju i otplatimo dug, rekao je Tramp tokom svog obraćanja na godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma u ​​Davosu, u Švajcarskoj.

Tramp tvrdi da je okončao "mandat" EV koji nikada nije postojao

Predsednik Donald Tramp ponovio je svoje napore da se povuče iz agende sa čistom energijom i okonča federalna podrška električnim vozilima. SAD su se „povukle iz jednostranog Pariskog klimatskog sporazuma i okončale suludi i skup mandat električnih vozila“, rekao je Tramp prisutnima u Davosu.

-Dozvolićemo ljudima da kupe automobil koji žele da kupe. Da budemo jasni: ne postoji „mandat“ oko električnih vozila u Sjedinjenim Državama, a potrošači su godinama zahtevali bolju efikasnost goriva u obliku hibrida i EV.

Tramp je ove nedelje potpisao izvršnu naredbu kojom se nastoji eliminisati poreski kredit od 7.500 dolara za kupce električnih vozila koji je usvojio Kongres i potpisao zakon 2022. godine, zajedno sa federalnom podrškom stanicama za punjenje vozila i kreditima sa niskim kamatama za tradicionalne proizvođače automobila koji grade nove postrojenja za pravljenje električnih vozila i baterija koje su im potrebne.

Foto: Tanjug

Trampova poruka OPEK-u i Saudijskoj Arabiji

Predsednik Donald Tramp, koji je obećao da će ostvariti američku energetsku dominaciju, direktno poziva na pomoć stranih proizvođača nafte da pomognu u snižavanju cena energije. Tramp je rekao da bi jeftina nafta pomogla da se okonča rat u Ukrajini, koji je Rusija delimično finansirala svojim ogromnim prihodima od nafte.

-Takođe ću zamoliti Saudijsku Arabiju i OPEK da smanje cenu nafte, vi morate da je snizite, što iskreno, iznenađen sam da to nisu uradili pre izbora, rekao je Tramp tokom svojih komentara u Davosu.

-To nije pokazalo mnogo ljubavi jer to nisu uradili. Bio sam malo iznenađen.

Kada će kraj rata u Ukrajini?

-Ako cena padne, rat Rusije i Ukrajine bi se odmah završio, rekao je Tramp u četvrtak. „Trenutno je cena dovoljno visoka da se taj rat nastavi... Oni su, zapravo, u izvesnoj meri odgovorni za ono što se dešava. Činilo se da Tramp nagoveštava da bi oštar pad cena nafte naštetio ruskoj ekonomiji do te mere da Moskva pristane da okonča rat u Ukrajini.

O mirovnim naporima za kraj rata u Ukrajini

Predsednik Donald Tramp rekao je u četvrtak da su mirovni napori između Rusije i Ukrajine „nadamo se“ u toku, ovraćajući se video linkom na Svetskom ekonomskom forumu.

-Nadajmo se da su sada u toku naši napori da obezbedimo mirovno rešenje između Rusije i Ukrajine, rekao je Tramp, govoreći virtuelno na forumu u Davosu u četvrtak.

-Veoma je važno da se to uradi, dodao je predsednik. „To je apsolutno zona smrti. Milioni vojnika ginu“.

Foto: Tanjug

Sve zemlje NATO-a da potroše 5% BDP-a na budžet za odbranu

Predsednik Donald Tramp ponovio je u četvrtak svoju želju da sve zemlje članice NATO-a potroše 5 odsto svog BDP-a na svoje budžete za odbranu, obraćajući se video linkom na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, u Švajcarskoj.

-Dok vraćamo zdrav razum u Americi, brzo se krećemo da vratimo snagu, mir i stabilnost u inostranstvu, rekao je Tramp govoreći iz Bele kuće u četvrtak.

-Takođe ću zamoliti sve zemlje NATO-a da povećaju potrošnju za odbranu na 5% BDP-a, što je trebalo da bude pre mnogo godina, rekao je on.

-Bilo je samo 2 odsto i većina nacija nije platila dok nisam došao, dodao je predsednik. -Insistirao sam da oni plate, i oni su to uradili, jer su Sjedinjene Države zaista plaćale razliku u to vreme.

Tramp nije prvi predsednik koji se žali na potrošnju NATO-a.

Revolucija zdravog razuma

Tramp je, virtuelno iz Bele kuće, rekao okupljenima u Davosu u četvrtak:

-Ono čemu je svet bio svedok u protekla 72 sata nije ništa manje nego revolucija zdravog razuma. Naša zemlja će uskoro biti jača, bogatija i ujedinjenija nego ikada ranije, a cela planeta će biti mirnija i prosperitetnija kao rezultat ovog neverovatnog zamaha.

Tramp je potom ponovio poznate kritike politike bivšeg predsednika Džoa Bajdena, kritikujući ono što je opisao kao „ekonomski haos izazvan neuspešnom politikom poslednje administracije“.

Foto: Tanjug

"Fer odnos" sa Kinom i "jednak teren"

Predsednik Donald Tramp rekao je da želi „fer odnos“ sa Kinom u naredne četiri godine, dodajući da želi „ravnopravne uslove za igru“.

-Sve što želimo je poštenje. Želimo samo jednake uslove. Ne želimo da iskoristimo prednosti. Imamo ogromne deficite sa Kinom, rekao je Tramp tokom virtuelnog govora na sastanku Svetskog ekonomskog foruma.

Zatim je napao svog prethodnika Džoa Bajdena i optužio bivšeg predsednika da je dozvolio da deficit „izmakne kontroli“.

-I to je samo nepravedan odnos. I moramo da bude pravedno. Ne moramo da ga činimo fenomenalnim. Moramo da to bude fer odnos upravo sada, to nije fer odnos. Deficit je ogroman kao i kod drugih zemalja. U stvari, mnoge azijske zemlje, ali imamo deficite koji su veoma veliki i ne možemo da nastavimo to da radimo, rekao je Tramp. -Ali veoma mi se sviđa predsednik Si. Uvek sam ga voleo. Uvek smo imali veoma dobre odnose.”

Tramp je rekao da se raduje što će „biti veoma dobro sa Kinom i slagati se sa Kinom“ tokom svog predsedavanja.

Veštačka inteligencija i energetika

Predsednik Donald Tramp rekao je u četvrtak da planira da objavi vanredne situacije za izgradnju energetskih postrojenja za napajanje veštačke inteligencije „skoro odmah“, međutim, za razvoj novih objekata je potrebno vreme — i često su podložni lokalnim, opštinskim i saveznim odobrenjima.

Tramp je rekao da bi potrebna energetska postrojenja mogla doći iz različitih izvora, uključujući ugalj, koji je pohvalio kao „dobar, čist“ izvor koji je široko dostupan u Sjedinjenim Državama. On je dodao da će ovi objekti zaposliti mnogo ljudi.

Dok je Tramp rekao učesnicima Svetskog ekonomskog foruma da će ti projekti dobiti „veoma brza odobrenja“, novi objekti podležu lokalnim i državnim propisima i odobrenjima pored savezne vlade.

Takođe, samo je potrebno vreme.

Ukrajina je spremna za dogovor

Ukrajina je spremna da sklopi dogovor, rekao je američki predsednik Donald Tramp obraćajući se na godišnjem Svetskom ekonomskom forumu (VEF) u Davosu u Švajcarskoj putem telekonferencije. Tramp je odgovarao na pitanje predsednika VEF-a Borgea Brendea da li će biti mirovnog sporazuma do sastanka sledeće godine u Davosu.